AMD Navi 31 je prý hotov, proběhnout měl tape-out

O dokončení designu či návrhu čipu Navi 31 informuje leaker Greymon55, který je zvláště v případě novinek o AMD v poslední době velice aktivní. Sám píše o tom , že proběhl tape out příštího vlajkového modelu grafické karty, což na Radeony nijak neukazuje, ale dle další diskuze pod příspěvkem je zřejmé, že jde o RDNA 3, čili Navi 31.

Nicméně dle stejného zdroje by Navi 31 neměly nastoupit na trh jako první čipy příští generace Radeonů. Kupodivu by to měly být výrazně slabší Navi 33, a to zhruba někdy za rok. Ovšem i Navi 33 by měl být výkonnější než dnešní Navi 21, nebo alespoň na stejné úrovni jako Radeon RX 6900 XT.

Není přitom obvyklé, aby se z nové generace grafických čipů dostávaly na trh nejdříve ty slabším a zde půjde pravděpodobně o to, že Navi 31 už mají být MCM (vícečipová) GPU a AMD může mít dříve připraveny jednočipové verze. Ale vzhledem k tomu, že již měl proběhnout tape-out právě Navi 31, pak ty snad nebudou následovat moc dlouho po Navi 33.

Po tape-out už následuje výroba prvních prototypů pro účely testování, vychytávání chyb, ladění výkonu, atp. To si obvykle žádá hodně času a ten asi bude v tomto případě nastaven právě ještě tím, že půjde o vůbec první vícečipová GPU s moderními technologiemi pouzdření. To je třeba dodat, neboť pak by šlo namítnout, že vícečipová GPU byla už ve své době 3Dfx VooDoo, i když tehdy se termín GPU samozřejmě ještě nepoužíval.

Zatím také není jasné, zda budou dva očekávané hlavní čipy tvořící GPU Navi 31 skutečně identické co se týče designu i výroby, nicméně měly by být přinejmenším velice podobné. Lze ale říci, že identičnost je tu žádaná vlastnost, neboť o to levnější pak může být vývoj a o to snadnější i logistika výroby, což AMD samo velice dobře zná především díky výhodám, které poskytuje výroba procesorových čipletů, z nichž se skládají serverové, HEDT i desktopové procesory.



Už dávno jsme se také dozvěděli , že plná verze Navi 31 by měla nést 15360 FP32 shaderů v celkem 240 Compute Engine a 6 Shader Engine. Takovou konfiguraci by ale pochopitelně kvůli nutnosti zajistit dostatečnou výtěžnost nemusela nabídnout žádná (herní) verze karet založených na Navi 31, ale to se ještě uvidí. Ostatně Navi 21 nese celkem 5120 shaderů, čili karty Radeon RX 6900 XT skutečně využívají jeho plnou verzi.

