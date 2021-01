AMD: nové Ryzeny mohou klidně fungovat i při 95 °C

Jedná se konkrétně o procesory založené na mikroarchitektuře Zen 3 a spíše o výkonnější modely jako 5800X, 5900X nebo 5950X, o nichž se ve zprávě mluví. Robert Hallock z AMD uvedl, že teploty až do 90 °C jsou u těchto CPU zcela normální a že se s nimi počítalo, pokud jde o plnou zátěž. V případě procesoru 5600X může jít až o 95 °C, přičemž tyto hodnoty vycházejí prostě z toho, co AMD udává ve svých specifikacích, například zde v případě Ryzenu 5 5600X

Uvedl to konkrétně na Redditu , v odpovědi na dotaz týkající se právě toho, jaké teploty jsou v případě procesorů Zen 3 ještě normální. Ony teploty do 90 či dokonce 95 °C tak Hallock označil za typické a že s nimi návrh procesorů přímo počítá. Jde totiž o to, že křemík a firmware procesorů Ryzen je navržen tak, aby hnal výkon až do krajností, čili aby do procesorů pouštěl tolik energie a taktoval je tak vysoko, až jejich teploty vystoupají ke krajním hodnotám. Teploty ale samozřejmě nejsou jediný omezující faktor, ještě je tu příkon.

Z toho tak vyplývá, že uživatelé by neměli být nervózní z toho, když uvidí, že teplota jejich CPU se skutečně přibližuje stanovené hranici. Této nervozitě se nelze divit, neboť lidé jsou zvyklí mít v tomto případě k dispozici rezervy a mohou si říci, že když jim procesor už teď v zátěži topí dejme tomu na 89 °C, co bude dělat v létě, až teploty vzduchu půjdou nahoru? Musí si tak uvědomit, že systém řízení výkonu procesoru se tomu jednoduše přizpůsobí, takže není třeba nic akutně řešit, i když tu pochopitelně bude jistá motivace investovat do lepšího chlazení.

Robert Hallock dále potvrzuje, že takto agresivní procesory Zen 2 (Ryzen 3000) nejsou, stejně jako konkurence, takže je zřejmé, že právě i proto vyvolaly vysoké teploty nových Ryzenů takovou reakci. Lidé na takové chování jednoduše nejsou zvyklí. Čili ještě jednou, dle AMD jsou vysoké teploty nových Ryzen 5000 normální a značí, že tyto procesory se chovají tak, jak byly navrženy.



