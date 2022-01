AMD odstranilo svůj článek, v němž označuje 4 GB na kartě za nedostatečné

Radeon RX 6500 XT bude na rozdíl od svého předchůdce v podobě RX 5500 XT nabídnut pouze ve 4GB verzi, ostatně i ještě starší a slabší Radeon RX 570 byl také nabízen i v 8GB verzi.

AMD to obhajuje tím, že jde o účinnou formu obrany vůči těžařům, kterým v případě těžby Etherea, která je na grafických kartách stále nejvýnosnější, už 4 GB dávno nestačí. A to prostě znamená, že přímo Ethereum na RX 6500 XT těžit nepůjde. To je nesporné, ale podívejme se na to, co ještě v červnu roku 2020 o levných grafikách s maximálně 4 GB paměti AMD sdělovalo světu prostřednictvím Adita Bhutaniho (Product Marketing Specialist for Radeon and Gaming).

Tento článek byl mimochodem ještě včera k dispozici , ale nově se už k němu nedá dostat. Ale máme tu samozřejmě Google Cache

Díky záloze se můžeme dozvědět, že ještě v roce 2020 byly 4 GB na levnějších grafických kartách "evidentně nedostatečné pro dnešní hry". AMD tak letošní rok neodstartovalo z marketingového hlediska zrovna dobře, jak ukazuje i prezentace nových mobilních APU, kde se starý 15W model postavil proti novému Ryzenu 6000 s TDP 28 W . Ale v tomto případě se dá říci, že je spíše jen dohnalo jejich někdejší holedbání a srovnávání se s konkurencí.

Je vcelku pochopitelné, že AMD tento starší článek stáhlo, neboť informace z něj zrovna nesedí na aktuální nabídku. Je jen otázka, zda by nevyvolalo menší publicitu, kdyby byl i nadále přístupný, nebo zda by nebylo lepší se tomu postavit čelem a prostě uvést třeba to, že tyto starší informace o doporučené kapacitě paměti grafických karet je v bohužel třeba v dnešním světle přehodnotit a akceptovat horší nabídku výměnou za (snad) lepší dostupnost.

Krom toho můžeme v tomto článku ještě krátce poukázat nově představený Radeon Pro W6400 (viz VideoCardz ) založený stejně jako RX 6500 XT na čipu Navi 24. Jde ovšem o jeho osekanou verzi se 768 Stream procesory, což odpovídá (stejně jako označení) spíše modelu RX 6400. Vzhledem k taktu kolem 2300 MHz máme počítat s výkonem cca 3,5 TFLOPS a pak tu máme 4 GB GDDR6, TBP jen 50 W a dle trošku podivného renderu evidentně 4 linky rozhraní PCIe 4.0.

