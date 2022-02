AMD oficiálně vypouští na trh Ryzeny 6000, co je nového?

Procesorů Zen 3+ vyráběných 6nm procesem se na desktopu nedočkáme, což samozřejmě neplatí pro APU, která by v desktopové podobě dorazit měla, ale není vůbec jisté, zda to platí i pro maloobchodní prodej samostatných procesorů.

Ryzenech 6000 přitom víme už měsíc a půl, což platí pro oficiální zdroje, ale nyní už je konečně můžeme začít hledat i na trhu, a to třeba v počítači Asus ROG Zephyrus G14.

Co se týče jader Zen 3+, pak ono plus v označení je dle AMD celé o efektivitě, čili cílem bylo především snížit spotřebu, přičemž co se týče IPC (výkon na takt), nemůžeme očekávat v podstatě žádný rozdíl. Zůstala tu mimochodem i stejná konfigurace cache se 4 MB L2 a 16 MB L3. AMD provedlo nějaké optimalizace týkající se tepelných ztrát, ovšem především jde o celkovou správu napájení, která měla zařídit kýžený rozdíl. To znamená i více úsporných režimů, a sice konkrétně stav CC1 pro uspání jednotlivých jader. Celkově bylo provedeno na 50 změn, které mají za úkol zvýšit efektivitu a prodloužit provoz na baterie, z nichž některé byly umožněny i přechodem na 6nm proces, který už na rozdíl od 7nm na některých vrstvách využívá EUV litografii.

Dopad je takový, že dle AMD nová APU v klidovém provozu zařídí o 8 procent delší výdrž (Windows idle), o 12 % v pohotovostním režimu a o 17 % při přehrávání videa, přičemž se tu srovnávají čipy 5000U a 6000U, čili s 15W TDP.

Je přitom zajímavé, jak je tato prezentace firmy AMD už zcela jiná od té, která proběhla v lednu na CES 2022. Tehdy se Lisa Su chlubila ne efektivitou, ale především výkonem, jenomže pak vyšlo najevo, že byly srovnávány staré 15W čipy s novými 28W . Šlo konkrétně o Ryzen 7 6800U, který má konfigurovatelné TDP začínající právě na 15 W.

Vedle takových APU pro tenké a lehké notebooky tu máme ještě čtyři další APU se 35W TDP a pak i 45W+ modely. Ve všech případech jde o 6 a 8jádrové modely.





Zde už si tak můžeme všimnout, že AMD nesrovnává výkon konkrétních modelů, ale prostě série 5000 a 6000, takže je vidět, že se ve firmě skutečně chytli za nos a uznali, že to se svou prezentací na CES 2022 poněkud přehnali.

To můžeme vidět i na dalším slidu prezentace, kde AMD už uvádí TDP všech srovnávaných APU a konkrétně se tu snaží ukázat, že Ryzen 7 5800U i 6800U na 15 W překonávají 28W model Core i7-1185G7. To je však ještě starý Tiger Lake, čili CPU ze září roku 2020, takže můžeme jen předpokládat, že se asi AMD dosud nedostalo k žádnému notebooku s mobilním Alder Lake. No budiž.



