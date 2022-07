AMD omylem odhalilo Noise Suppression, konkurenci pro RTX Voice

Noise Suppression a být přímo integrována do aplikace AMD Adrenalin. Mechanismus fungování má být, dle omylem zveřejněného videa, defacto shodný s konkurenčním řešením společnosti nVidia. Princip je vcelku jednoduchý. Grafická karta zachytí signál na vstupu i výstupu, následně jej v reálném čase vyčistí od nežádoucích elementů a teprve poté ho interpretuje. Video představující novinku AMD z jejich YouTube kanálu již bohužel není možné dohledat, nicméně bylo včas zachyceno uživatelem u/Zenobian1. Bohužel je video pro zveřejnění blokováno, nicméně pokud rozkliknete link uživatele, měli byste mít možnost se na video podívat. Funkce by měla mít názeva být přímo integrována do aplikace. Mechanismus fungování má být, dle omylem zveřejněného videa, defacto shodný s konkurenčním řešením společnosti nVidia. Princip je vcelku jednoduchý. Grafická karta zachytí signál na vstupu i výstupu, následně jej v reálném čase vyčistí od nežádoucích elementů a teprve poté ho interpretuje. Video představující novinku AMD z jejich YouTube kanálu již bohužel není možné dohledat, nicméně bylo včas zachyceno uživatelem. Bohužel je video pro zveřejnění blokováno, nicméně pokud rozkliknete link uživatele, měli byste mít možnost se na video podívat.

AMD v prezentačních materiálech tvrdí, že bude funkce dostupná napříč různými aplikacemi a hrami. Bohužel však zatím není známo, jak přesná funkce bude. Pokud však bude fungovat ekvivalentně k alternativě od nVidie, pak se mají zákazníci červeného týmu na co těšit. V běžném životě totiž řešení od Nvidie funguje opravdu excelentně. V mém testování byl schopný vyfiltrovat defacto všechny typy nepříjemných zvuků, které vždy mé kolegy na Discordu otravovaly. Ať už se jednalo o chroustání brambůrek, klikání tlačítek myši či klávesnice s mechanickými spínači, nebo o cokoliv jiného. Aby tedy produkt od AMD byl konkurenceschopný, měl by zvládat minimálně to samé a minimálně stejně dobře.





Bohužel je zde však i spousta detailů, které zatím nejsou známy. Například zda bude funkce dostupná i pro uživatele karet nižších řad. Dle mého názoru to možné bude. A to nejen kvůli faktu, že nVidia tuto možnost nabízí, ale zároveň také kvůli filosofii AMD, díky které Vás AMD nechá používat jejich technologie dokonce i na konkurenčních produktech, jako je to například u Fidelity FX Super Resolution. Dále také nebyly uvolněny žádné podrobnosti o datu vydání, avšak vzhledem k uniklému propagačnímu materiálu bychom se vydání mohli dočkat již brzy.





Zároveň vyvstává i otázka, zda AMD představí společně s funkcí Noise Suppression i nějakou technologii na úpravu videa na vstupu i výstupu a v reálném čase s pomocí AI. Teprve poté by se mohla aplikace Adrenalin stát plnohodnotnou konkurencí pro software nVidia Broadcast. Ten totiž v současné době zvládne vylepšit nejen audio, ale i video. Pokud tedy společnost ze Santa Clary skutečně chce vstoupit do těchto vod a být zelenému týmu plnohodnotným soupeřem, bude muset svou aplikaci Adrenalin obohatit i o AI algoritmy vylepšující obraz. V době psaní článku software Broadcast zvládne spoustu užitečných funkcí, na které prozatím AMD nemá odpověď. Kupříkladu hrátky s pozadím, Auto-Frame či čištění obrazu při nočním světle, a to vše v reálném čase.