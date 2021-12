AMD podepsalo nový dodatek ujednání s Global Foundries, navýší odběr waferů

Společnost AMD si může stejně jako mnoho jiných stěžovat na nedostatek výrobních kapacit, kvůli nimž nemá takové výsledky, jaké by mohla mít. Z hlediska růstu tržeb je na tom sice z předních hardwarových firem nejlépe, jak ukazuje tabulka od IC Insights, ale my dobře víme, že si tato firma musela zvláště v posledním roce dobře vybírat, pro jaké produkty využije dostupné výrobní kapacity. Její 65% růst tržeb ukazuje, že vybírala dobře, ale to odnesli zákazníci, kteří měli zájem o desktopová APU či levnější moderní CPU.





Nyní má ale AMD plán na to, jak v příštích letech zvednout dodávky svých procesorů alespoň o třetinu, ale jak do toho může spadat firma GlobalFoundries, jejíž výrobní kapacity už nejsou nejnovější?

AMD minulý týden uvedlo, že podepsalo nový dodatek k WSA (Wafer Supply Agreement) s GloFo, která má vycházet především ze sebevědomí firmy AMD, která hodlá dále růst na trhu s x86 CPU. Hlavní úlohu v tom pochopitelně bude hrát společnost TSMC, která poskytuje aktuálně své 7nm kapacity a v příštím roce to budou už i 5nm linky.

Dalo se přitom očekávat, že by AMD na pozici I/O čipů v 5nm procesorech mohlo dosadit už 7nm křemík, ale dle nového dodatku WSA s GloFo k tomu asi nedojde. AMD se totiž zavázalo, že své objednávky na 14nm a 12nm čipy vyráběné v továrnách GloFo zvýší, a to z aktuálních 1,6 miliard USD na 2,1 miliard ročně až do roku 2025. Tomu pak má odpovídat i výše zmíněný záměr prodávat v příštích letech alespoň o třetinu více procesorů, ale to jsou velice hrubé počty

AMD přitom v letošním květnu podepsalo s GloFo dohodu o tom, že bude ročně odebírat čipy za 1,6 miliard dolarů, což mělo platit do konce roku 2024, čili nový dodatek zvýší objem dodávek o půl miliardy dolarů a prodlouží je o rok.

Je tak nasnadě i otázka, jak AMD po přechodu na Zen 4 a novější grafické čipy tvořené novými procesy využije či nevyužije 7nm kapacity, které aktuálně má u TSMC k dispozici. Je realistické očekávat, že si je zkusí spíše podržet, neboť 7nm procesory či grafické čipy bude i v příštích dvou letech možné na trhu udat, a to nehledě na velice potřebné kapacity používané pro výrobu APU pro moderní Xbox a PlayStation. Pro procesorové I/O čipy nebo další podružné produkty ale budou evidentně ještě dlouho stačit linky firmy GlobalFoundries. Ale pak je tu i otázka, jak do toho celého zapadnou 6nm kapacity, které mají být využity pro CPU i GPU, ovšem v jejich případě je pravděpodobné, že půjde ve skutečnosti o upravené 7nm linky.



