AMD pokračuje v grafické mizérii: RX 6500 XT se 4 GB za 199 USD

Společnost AMD se ve své prezentaci rozhodla, že ani nebude sdělovat, kolik paměti dostane její Radeon RX 6500 XT. Dobře věděla proč, neboť ze specifikací (via VideoCardz ) se dozvídáme, že to bude pouze 4 GB paměti a 8GB verze ani nebude nabídnuta. Předchůdce v podobě Radeonu RX 5500 XT přitom nabízel za 169 USD 4GB verzi a připravena byla i 8GB za 199 USD, čili v tomto ohledu jde jednoznačně o krok zpět, zvláště když nový Radeon by měl být už připraven pro náročnější hry.