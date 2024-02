AMD posiluje ve všech kategoriích, nejvíce v serverech, kde má už 23,1 %

Podle agentury Mercury Research se na trhu s procesory architektury x86 daří společnosti AMD dále ukrajovat podíl Intelu, i když ten má nadále drtivé prvenství ve všech studovaných kategoriích. Nejlepší je to v oblasti serverů, kde se ze 17,6% tržního podílu v posledním čtvrtletí roku 2022 (Q4/22) dostalo až na 23,1% podíl, což je 5,5 procentního bodu nahoru. To je dost výrazné a finančně má AMD dokonce 31,1 % trhu.



Dost pozitivní zprávy putují i z mobilní oblasti, tam se z předchozích 16,4 % dostává na 20,3 %, což je 3,9 p.b. navíc. Pokud jde ale o finance, tak je to horší a Mercury Research přisuzuje AMD jen 15,0 % příjmů z mobilního trhu s procesory. Otázkou je, co s tím udělá letošek a nové procesory s AI akcelerátory. Nakonec tu máme desktopy, kde se sice AMD také podařilo růst, zde je to ale jen mírně. Nynější podíl činí 19,8 % (o rok předtím 18,6 %), takže to máme 1,2 p.b. navíc. Pokud jde o příjmy, procesory od AMD měly tvořit 15,9 % trhu.