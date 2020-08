AMD potichu uvádí na trh Radeony RX 5300 s Navi

Jde zcela nepřekvapivě o to, že Radeon RX 5300 budou dle VideoCardz karty určené nejspíše pouze pro OEM zákazníky, kteří je pak budou prodávat až jako součást svých sestav. Ostatně i kdyby šlo o volně prodávané karty, nepředstavovaly by žádnou opravdovou novinku, neboť jde opět o staré známé čipy Navi 14, které se montují i do karet RX 5500.