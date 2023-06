AMD potvrzuje Ryzeny 8000 pro AM5 s grafikou Navi 3.5

Společnost AMD neusíná na vavřínech a pilně připravuje svou novou architekturu Zen 5. Ta by se měla objevit v nových procesorech Ryzen 8000. Zatímco v poslední době u desktopů AMD přeskakovalo některé číselné kombinace (po Ryzenech 3000 přišly do desktopů až Ryzeny 5000 a po nich Ryzeny 7000), tentokrát máme potvrzeno, že přijdou desktopové Ryzeny 8000. Stane se tak v příštím roce (2024) a mají mít novou architekturu Zen 5. Mimo to se také dočkají výkonnějších integrovaných grafických čipů označených Navi 3.5 (tedy patrně RDNA 3.5).



AMD dále řeklo, že Socket AM5, který se objevil v roce 2022, tu s námi bude až do roku 2026, tedy ještě další tři roky. Společnost dále slibuje nová CPU i GPU jádra nebo jejich upgrady každým rokem. V případě desktopových procesorů máme počítat s rozsahem TDP od 65 W do 170 W a AMD také slibuje, že se v každém segmentu dočkáme nejlepšího poměru výkonu a spotřeby.