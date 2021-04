AMD představilo desktopová APU Cezanne, zatím jen pro OEM

V případě čipů AMD Renoir pro desktopy jsme se nikdy nedočkali běžných verzí na volném trhu, ačkoliv zástupci AMD budili dojem, že na něj vypuštěny budou. Dá se ale pochopit, že situace se v druhé půli roku prudce změnila a AMD jako i mnoho dalších firem mělo a dosud má velké problémy s uspokojením poptávky, čili nejspíše ani nemělo smysl desktopové Renoiry posílat do retailu.

Pokud jde ovšem o zbrusu nové Cezanne, AMD má v plánu tuto generaci poslat do maloobchodu jako samostatně prodejné zboží, což bylo na rozdíl od generace Renoir oficiálně slíbeno, takže už nejde jen o nejistý příslib jednotlivců ze sociálních sítí. Nyní jsou ale Cezanne nabízeny pouze OEM výrobcům a není známo, kdy a za jaké ceny vstoupí samy na trh.

Generace/model Jádra/vlákna Takt Turbo Počet CU v GPU GPU

Frekv. PCIe pro GFX+čipset+SSD TDP Ryzen 5000G Ryzen 7 5700G 8 / 16 3800 4600 8 2000 16+4+4 65 W Ryzen 7 5700GE 8 / 16 3200 4600 8 2000 16+4+4 35 W Ryzen 5 5600G 6 / 12 3900 4400 7 1900 16+4+4 65 W Ryzen 5 5600GE 6 / 12 3400 4400 7 1900 16+4+4 35 W Ryzen 3 5300G 4 / 8 4000 4200 6 1700 16+4+4 65 W Ryzen 3 5300GE 4 / 8 3600 4200 6 1700 16+4+4 35 W Ryzen 4000G Ryzen 7 4700G 8 / 16 3600 4400 8 2100 16+4+4 65 W Ryzen 7 4700GE 8 / 16 3100 4300 8 2000 16+4+4 35 W Ryzen 5 4600G 6 / 12 3700 4200 7 1900 16+4+4 65 W Ryzen 5 4600GE 6 / 12 3300 4200 7 1900 16+4+4 35 W Ryzen 3 4300G 4 / 8 3800 4000 6 1700 16+4+4 65 W Ryzen 3 4300GE 4 / 8 3500 4000 6 1700 16+4+4 35 W





Pokud jde o jednotlivé modely, AMD se tentokrát rozhodlo prostě nabídnout ke všem starým verzím nové nástupce, přičemž dle hlavních specifikací existují rozdíly pouze v taktech, přičemž takt iGPU v případě Ryzenu 7 5700G dokonce oproti předchůdci mírně klesl. Hlavní rozdíl je ale pochopitelně v architektuře procesorových jader, čili Cezanne využívá již moderní Zen 3 bez 4jádrových jednotek, čili s jednotnou (až) 8jádrovou jednotkou s plně sdílenou L3 cache (16 MB).

L3 cache je přitom dvojnásobná, což má mít svůj vliv i na výkon grafického čipu, což je jinak stále přinejmenším Vega 8 a s 512 CU. Uvidíme teprve v testech iGPU, co to přineslo v reálném provozu, nicméně velký posun to jistě nebude. AMD v tomto ohledu evidentně čeká na paměti DDR5, díky nimž a jejich výrazně zvýšené propustnosti bude možné i pohnout s grafickým výkonem, čili příští generace už namísto Vegy slibuje RDNA 2, ale teprve uvidíme, k čemu se AMD v tomto ohledu odhodlá.

