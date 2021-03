AMD představilo kartu Radeon RX 6700 XT, jaký má výkon?

Radeon RX 6700 XT je tak založen na čipu Navi 22 XT, který je vybaven stejným počtem 40 jednotek CU (2560 Stream procesorů) jako Navi 10, ovšem jedná se už o generaci RDNA 2 s podstatnými vylepšeními. Karta byla oficiálně představena dnes, přičemž na trh bude vypuštěna 17. března v 15:00 našeho času a proslýchá se, že zásoby mají být větší než v případě úvodní várky karet s Navi 21. To ovšem jistě více než vyváží obrovská poptávka hráčů a především těžařů a je velká otázka, zda se nějaké kusy vůbec dostanou na náš trh coby samostatně prodejné zboží. Jde totiž o naše prodejce a jejich značkové počítače, které by stejně jako v případě prvních RTX 3060 mohly mít přednost.

Máme tu kartu vybavenou 12 GB paměti GDDR6 se 40 CU v GPU na 2424 MHz (Game Clock), kterému pomůže 96 MB Infinity Cache, přičemž TBP je 230 W. To zcela odpovídá informacím, které se o RX 6700 XT šířily v poslední době. Ale co výkon?

AMD o této kartě mluví jako o hardwaru pro hraní v rozlišení 1440p, přičemž první benchmarky jsou určeny spíše pro ty, kteří mají v počítači ještě jednu ze starších karet od konkurence. AMD zde sděluje především to, že RX 6700 XT zvládne v 1440p moderní hry s průměrným framerate nad 60 FPS a ve vysoké kvalitě.

Ale co konkurence? Není ani moc překvapivé, že AMD staví svou novou kartu především proti modelu RTX 3070, neboť dosud nejníže stojící Radeon RX 6800 z nové generace je o 80 dolarů dražší než 3070 (respektive by mohl být, ale to už je jiná písnička). Uvidíme, co na to nezávislé benchmarky.

Karta bude dle AMD k dispozici od 18. března, a to za doporučenou cenu 479 USD, čili bude o 100 USD levnější než RX 6800 a o 20 USD levnější než RTX 3070, i když tyto informace dnes v podstatě nemají žádný význam.



