AMD představuje 5nm ASIC Alveo MA35D pro zpracovávání videa AV1

Datová centra, která zpracovávají video, mohou nově využívat speciálních akcelerátorů společnosti AMD (resp. firmy Xilinx, kterou AMD koupilo). Jmenují se Alveo MA35D a tyto ASICy jsou vyráběny pomocí 5nm technologie, která umožňuje dosáhnout dobré efektivity. VPU (Video Processing Unit) v těchto přídavných kartách zvládají u kodeků H.264 a H.265 32 streamů ve Full HD 1080p60 nebo 4 streamy ve 4K60p. Ještě lepší výsledky ale zvládají v AV1. Tady už je to 64 Full HD streamů v 1080p60, 8 streamů ve 4K60p nebo 4 streamy v 8K30p. Full HD zvládá při spotřebě okolo 1 W na stream (celkově by mělo jít o cca 35 W). Pro srovnání, předchozí Alveo U30 potřebovalo okolo 3 W. Karty se vejdou do 50W TDP.



Pokud použijete 1U rack s osmi takovými kartami, můžete zpracovávat až 256 streamů v H.264/H.265 najednou. Celkový výkon dosahuje 22 TOPS. Karta je velikostního formátu HHHL a zabírá jeden slot, určena je pro sběrnici PCIe Gen4/Gen5 x8. Obsahuje 16 GB paměti LPDDR5 a zajímavostí je to, že si vystačí s pasivním chlazením. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 1595 USD.