AMD představuje mobilní 8jádra Ryzen 9 4900HS a 4900H

Nové mobilní Ryzeny 4000 od AMD pomalu přichází. Objevují se totiž vlajkové lodě v podobě procesorů AMD Ryzen 9 4900HS a 4900H. Oba dva jsou založeny na architektuře Zen 2 (nikoli Zen 3) a vyrábí se pomocí 7nm procesu. Hovoří se o tom, že by měly dosahovat až o 25 % vyššího IPC proti předchozí generaci. Jde o 8jádrové procesory, které jsou vybaveny technologií SMT a mohou tedy zpracovat až 16 vláken najednou. Oba mají 4 MB L2 cache a 8 MB L3 cache. Zatímco u verzí 4800H a 4600H se takty od HS variant nemění, zde je tomu jinak.



Úspornějším modelem je Ryzen 9 4900HS. Jeho základní takt činí 3,0 GHz, Boost pak končí na 4,3 GHz. Máme tu GPU Vega s 8 CU a taktem 1750 MHz. Výsledná TDP činí 35 W. Vrcholem nabídky je Ryzen 9 4900H, jehož jádra běží v základu už na 3,3 GHz a Boost je ještě o trochu vyšší s hodnotou 4,4 GHz. U GPU se nic nemění, spotřeba pak vyroste na 45 W. V tabulce se pak můžete podívat na ostatní modely řady H.

CPU

Jádra/vlákna

Základní takt

Boost takt

L2 cache

L3 cache

GPU (CU/takt)

TDP

Ryzen 9 4900H

8/16

3,3 GHz

4,4 GHz

4 MB

8 MB

8 / 1750 MHz

45 W

Ryzen 9 4900HS

8/16

3,0 GHz

4,3 GHz

4 MB

8 MB

8 / 1750 MHz 35 W

Ryzen 7 4800H

8/16

2,9 GHz

4,2 GHz

4 MB

8 MB

7 / 1600 MHz

45 W

Ryzen 7 4800HS

8/16

2,9 GHz

4,2 GHz

4 MB

8 MB

7 / 1600 MHz

35 W

Ryzen 5 4600H

6/12

3,0 GHz

4,0 GHz

3 MB

8 MB

6 / 1500 MHz

45 W

Ryzen 5 4600HS

6/12

3,0 GHz

4,0 GHz

3 MB

8 MB

6 / 1500 MHz

35 W

AMD tvrdí, že by Ryzen 9 4900HS spolu s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 2060 MaxQ měl rozběhat moderní AAA tituly ve více než 60 pfs. Proti Core i9-9880H by měl být o 28 % výkonnější v Cinebench R20, o 23 % lepší při převodu videa, o 56 % při zpracování obrazu a o 32 % při práci s audiem. Core i9 naopak vyhrál o 9 % v PCMark 10 DCC. V nabídce budou i úsporné čipy s 15W TDP. Zde bude trochu matoucí to, že v rámci stejných řad budou některé modely podporovat SMT a některé ne (např. Ryzen 7 4800U ano, ale Ryzen 7 4700U už ne).



CPU

Jádra/vlákna

Základní takt

Boost takt

L2 cache

L3 cache

GPU (CU/takt)

TDP

Ryzen 7 4800U

8/16 1,8 GHz 4,2 GHz 4 MB 8 MB 8 / 1750 MHz 15 W Ryzen 7 4700U

8/8 2,0 GHz 4,1 GHz 4 MB 8 MB 7 / 1600 MHz 15 W Ryzen 5 4600U

6/12 2,1 GHz 4,0 GHz 3 MB 8 MB 6 / 1500 MHz 15 W Ryzen 5 4500U

6/6 2,3 GHz 4,0 GHz 3 MB 8 MB 6 / 1500 MHz 15 W Ryzen 3 4300U

4/4 2,7 GHz 3,7 GHz 2 MB 4 MB 5 / 1400 MHz 15 W

Ceny souvisejících / podobných produktů: