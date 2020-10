AMD představuje Ryzen 5000, sledujte s námi

AMD už brzy odstartuje webcast nazvaný Where Gaming Begins, který budeme moci sledovat dnes, 8. října od 18:00. Představeny budou především nové procesory AMD Ryzen 5000, které jsou tvořeny vylepšeným 7nm procesem. Co od nich můžeme čekat?

Půjde již o druhou generaci 7nm procesorů a my dosud nevíme, jak přesně byl tento výrobní proces vylepšen. Dříve byl označován za 7nm+, takže z toho vzniklo přesvědčení, že půjde o N7+ využívající již TSMC. Společnost AMD k tomu později uvedla, že jde o mýlku a že půjde prostě o nějakým způsobem vylepšený 7nm proces. Takže to je první věc, do níž snad dnes Lisa Su vnese světlo. Půjde tedy o proces N7P, nebo snad opravdu N7+, či dokonce nějaký zcela jiný?

Dále tu máme architekturu Zen 3, jež by se už měla zbavit rozdělení 8jádrových čipletů na dvě 4jádrové jednotky CCX (Core CompleX). To znamená, že jejich L3 cache bude skutečně sdílená přímo všemi osmi jádry a nebude rozdělena na dvě části propojené pomocí sběrnice Infinity Fabric. To už lze dlouho pokládat za veřejné tajemství.

Vedle toho pak můžeme předpokládat, že se objeví další vylepšení architektury, která přinesou žádané podstatné zvýšení IPC, výkonu na takt. To by mělo být v případě zatížení jednoho jádra dokonce až 20%, v celočíselných operacích zhruba 15% a zkrátka takové, že procesory Intel by už měly ztratit i své prvenství v herním výkonu.

S tím bude s největší pravděpodobností spojen i nárůst taktů. Ten by mohl být podobný jako v předchozích generacích a vzhledem k tomu, co předváděly dle online databází inženýrské vzorky, není vůbec přehnané očekávat dosažení 5 GHz.

Forrest Norrod z AMD přitom už dříve uvedl, že architektura Zen 3 je oproti starším verzím výrazně odlišná a od základu překopaná, což asi nebude přehnané tvrzení, když z ní zcela zmizí jednotky CCX. Ovšem co procesory Ryzen 5000 bude zcela jistě spojovat s předchozími generacemi, to je kompatibilita se stejnými deskami.

Ryzen 5000 budou stále určeny pro patici AM4, paměti DDR4, nabídnou sběrnici PCIe 4.0 a zkrátka se na upgrade pouhou výměnou procesoru mohou těšit i ti, kteří dnes využívají třeba desku se sadou AMD B450 a Ryzen z druhé nebo i první generace. Na možný upgrade se mohou těšit uživatelé vyzbrojeni deskami s čipsety B550, X570, B450 nebo X470, samozřejmě za předpokladu, že si ještě před instalací nového procesoru aktualizují BIOS (pokud jejich deska nenabízí možnost aktualizace i bez kompatibilního CPU).

Už brzy uvidíme, jestli se výše uvedené informace opravdu vyplní.



18:03 Přenos začíná s mírným zpožděním krátkým videem o procesorech Zen a jejich vývoji. Ukazují se úryvky z předchozích prezentací od roku 2016 až do moderní doby.

18:05 Lisa Su uvádí prezentaci obšírně tím, že dnes je i kvůli pandemii vysoký výkon důležitější než dříve a připomíná, že AMD poskytuje SoC pro přední herní konzole. Pokračuje svým předchozím slibem, že AMD dodá na trh nejlepší možný procesor. Lisa Su zmiňuje také úlohu své firmy v tom, jak se v posledních letech změnil svět PC a že tato změna nekončí.

18:10 Potvrzuje se, že Zen 3 nabídne mnohem vyšší jednovláknový výkon a představuje velké změny v architektuře. Pokračuje Mark Papermaster.

18:13 Zen 3 nabídne vyšší turbo, výrazné navýšení IPC, nově pojatý čiplet, novou topologii cache a stále neupřesněný 7nm výrobní proces, což tak bude nejspíše jen mírně vyladěná původní verze, když AMD nepokládalo za nutné se o tomto tématu více zmínit. Papermaster nový Zen 3 označuje za nejvýraznější architektonickou změnu v historii Zenu.





18:05 Potvrzuje se nové provedení čipletů už bez CCX, takže jde o osm jader v jedné jednotce s 32 MB sdílené L3 cache. Zen 3 nabídne o 24% vyšší efektivitu než Zen 2 a téměř 3x vyšší efektivitu než Core i9-10900K. Zen 4 byly nakonec Papermasterem potvrzeny jako 5nm procesory.

18:16 Lisa Su si bere zpět slovo a představuje procesor Ryzen 9 5900X a ten bude nyní srovnáván v Shadow of the Tomb Raider s Ryzenem 9 3900X.





Očekávat máme v průměru o 26 % vyšší výkon než od předchozí generace.

18:19 Výkon v Cinebench 1T je vskutku vysoký, nový Ryzen s 12 jádry dokáže výrazně překonat i Core i9-10900K a zastíní jej také ve hrách. AMD si tak bere korunu výrobce nejvýkonnějších herních procesorů a to tu nemáme ještě 16jádrovou verzi.

Od 5. listopadu budou k dispozici následující modely:

18:24 A samozřejmě se nemůže zapomenout ani na očekávaný Ryzen 9 5950X se 16 jádry, který překoná předchozí model i o desítky procent a přinejmenším se vyrovná Intelu Core i9-10900K, ale spíše bude lepší. K dispozici bude také od 5. listopadu, a to za 799 USD. Ceny tak oproti 3. generaci mírně narostly.

Uspěchaná prezentace končí ukázkou karty s čipem Big Navi, kterou AMD ukáže nyní v akci. Uvidíme, zda z toho něco zjistíme. Borderland 3 ve 4K při více než 60 FPS.

18:25 AMD kupodivu ukázalo i konkrétní čísla vztahující se k nejmenovanému Radeonu RX 6000. Ten slibuje v rozlišení 4K/Ultra HD 61 FPS v Borderlands 3, 88 FPS v COD: Modern Warfare a 73 FPS v Gears of War 5.





Nikde nebylo řečeno, že jde o ten nejvýkonnější z modelů RX 6000. To by napovídalo, že že testovaná karta že zcela jistě překoná kartu RTX 2080 Ti a že by se mohla i přetahovat o prvenství s RTX 3080.



Ceny souvisejících / podobných produktů: