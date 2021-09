AMD přináší radeonové ovladače i pro W11 a s funkcí automatického taktování

Radeon Software Adrenalin 21.9.1 tak už oficiálně podporují systém Windows 11, přičemž Intel jej podporuje od července v ovladačích 30.0.100.9684 a nedlouho poté přišla se svými GeForce Game Ready 471.41 WHQL i NVIDIA, čili AMD reagovalo až nyní. Uživatelé, kteří si zkouší zatím jednu ze zkušebních verzí systému Windows 11 si už tak konečně mohou nainstalovat plně podporovaný Radeon Software s funkcemi jako Radeon Boost, Radeon Anti-Lag a dalšími.





Další novinka je právě funkce Auto Overclocking, která je určena pro PC vybavené grafikou Radeon RX 6000 a procesorem Ryzen 5000. Z tiskové zprávy a informací na blogu přitom vyplývá, že budeme potřebovat obě tyto komponenty, aby se nám vůbec ukázala záložka Tuning, kde je k dispozici nastavené funkce automatického přetaktování.

Auto Overclocking má totiž za úkol taktovat najednou procesor i grafickou kartu, ale proč tomu tak je, co si od toho máme slibovat a jaké jsou reálné výhody automatického taktování obou těchto komponent najednou, to si můžeme leda domyslet, protože od AMD se to bohužel nedozvíme, natož aby bylo přichystáno alespoň pár benchmarků. Pokud ale máme jen procesor Ryzen 5000, pro něj je tu vlastní záložka pro ladění výkonu.

Vedle toho nové ovladače přinášejí také rozšířenou podporu FidelityFX Super Resolution ( celý seznam her je zde ), a to s těmito přírůstky:

A Chinese Ghost Story

Arcadegeddon

Black Desert

Chernobylite

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Marvel’s Avengers

Myst

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt



Máme tu také také podporu funkce Smart Access Memory i pro Radeony RX 5000, pokud je ovšem provozujeme na procesoru AMD Ryzen 5000 nebo některých Ryzen 3000 a desce s čipsety série AMD 500. Ale opět, které ony některé procesory Ryzen 3000 to jsou, to se nedozvíme ani z tiskové zprávy, ani z blogu a ani z poznámek k novým ovladačům

