AMD prý brzy představí nové desktopové Ryzen 5000 s vyššími takty

AMD má dle leakera Jurije Bublije (@1usmus) brzy představit nové procesory Ryzen 5000 pro desktopy (Zen 3), které nabídnou takty přes 5 GHz. A to se má stát už příští pondělí, čili 15. února, přičemž je třeba říci, že do této doby jsme neviděli žádné známky toho, že by se nějaké nové Ryzeny měly chystat, čili žádné jiné zdroje o tom nemluvily a ani nevíme o testech nových neznámých modelů. To je první věc.

Druhá věc je ta, že procesory Ryzen 5000 jsou na trhu jen krátce, respektive určitě moc krátce na to, aby si AMD už chystalo jejich výše taktované verze jako třeba Ryzen 9 5950 XT či jak by se mohly jmenovat. Modely Ryzen 3000 XT ostatně přišly až poté, co se AMD s TSMC povedlo více vyladit 7nm výrobní proces, čili asi rok po nástupu původních modelů. Stejný vyladěný proces pak byl využit i pro novou generaci Ryzen 5000 a nyní bychom měli věřit tomu, že AMD si ponechalo takovou rezervu v taktech či tvořilo zásoby tak dobře vyrobených čipletů, aby mohlo na trh už nyní vypustit ještě výše taktované Ryzeny?

A zatřetí, procesory Ryzen 5000 se aktuálně prodávají jako housky a jde spíše o velice nedostatkové zboží i bez nabídky výkonnějších verzí, nicméně jsou tu i důvody, proč této zprávě naopak věřit.

Bublije můžeme jednak považovat za spíše spolehlivý zdroj informací, ostatně je to i autor softwaru Clock Tuner For Ryzen, který může být velice dobře obeznámen se situací. Navíc když je ohledně představení až tak specifický, pak za tím skutečně může něco být.

A pak je tu ten očividný fakt, že do popředí se tlačí zase Intel se svými procesory Rocket Lake-S, které budou s nejvyšší pravděpodobností ve výkonu jednoho jádra lepší než Ryzeny a ve hrách mohou být celkově také lepší. Z tohoto pohledu by byla snaha firmy AMD dostat na trh rychlejší Ryzeny pochopitelná, neboť další nově získanou výhodu by Lisa Su jistě jen neochotně ztrácela, zvláště když se Intel už opět pomalu nadechuje a s pod novým vedením si chystá "odplatu".





Čili uvidíme, a to už hned po víkendu, zda má Jurij pravdu. Nakonec stejně může jít jen o nové verze s nárůstem taktů většinou jen o 100 MHz, maximálně o 200 MHz, a to třeba jen v případě turba, což předvedly právě i Ryzeny 3000 XT.



