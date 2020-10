AMD prý jedná s AIB partnery o výrobě nereferenčních RX 6900 XT

NVIDIA se tak rozhodla, že žádnou ze svých nových GeForce Ampere nebude nabízet exkluzivně jen ve svém provedení. AMD však dle starších zpráv plánovalo přijít s vlastním hi-endem v podobě nového Radeonu RX 6900 XT (dříve označovaný i jako RX 6800 XTX) pouze v jedné vlastní a exkluzivní podobě. To potvrzuje i nová zpráva od Andrease Schillinga ze serveru HardwareLuxx, který hlásí, že AMD aktuálně se svými AIB (Add-in Board) partnery jedná o tom, zda jim přece jen neumožní přijít s jejich vlastními designy karet.

Pokud by AMD nabízelo jen své verze Radeonu RX 6900 XT, pak je jasné, že peníze z jejich prodeje by šly jen do jeho kapsy. Na druhou stranu by ale zákazníci mohli očekávat, že půjde jen o základní verze karet s výchozím TBP, odpovídajícím napájením, chlazením atd.

Jestliže ale AMD svým partnerům umožní vyrábět jejich verze, je jasné, že ti u doporučených či referenčních specifikací nezůstanou. Připraví i modely s posíleným napájením, vyšším limitem spotřeby, výkonnějším chlazením a pak i vyložené speciály s vodními bloky. Díky tomu by se zase AMD mohlo těšit ze schopnosti lépe konkurovat hi-endu NVIDIE, zvláště když TBP karet RX 6800 XT a RX 6900 XT je shodných 300 W, takže k dorovnání limitů konkurenčních karet ještě zbývá slušná rezerva.

Radeon RX 6900 XT byl ohlášen na 8. prosince, čili do jeho vypuštění zbývá ještě téměř 6 týdnů. Pokud by se tak o možnosti připravit různé verze od AIB výrobců rozhodlo brzy, pak ty by nemusely být daleko v závěsu za modelem od AMD, alespoň co se týče verzí využívajících původní PCB. Ale uvidíme, o čem se AMD s výrobci dohodne a zda se tato spolupráce náhodou neomezí jen na možnost nalepit si svou značku na jinak identické karty, což by byla škoda.

