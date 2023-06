AMD prý zvažuje 6jádrový herní Ryzen 5 5600X3D pro Socket AM4

AMD má sice novou platformu Socket AM5, nicméně leaker chi11eddog se nechal slyšet, že AMD připravuje ještě jednu novinku pro starší a stále hodně oblíbenou platformu Socket AM4. Potěšit by mělo především méně movité hráče, pro které by se měl objevit nový herní procesor Ryzen 5 5600X3D. To napovídá, že by se postavil pod hráči oblíbený Ryzen 7 5800X3D a měl rovněž 3D V-Cache, která pomáhá zejména hernímu výkonu. Procesor by tak byl stále byl postaven na starší architektuře Zen 3 a jeho výroba by měla využívat 7nm proces od TSMC. Oproti 5800X3D by zde bylo 6 jader a podpora pro 12 vláken, to by ale mělo většině her stále postačovat.



Ryzen 5 5600X3D má mít 512 kB L2 cache na jádro, celkem tedy 3 MB. Zatímco L2 cache by proti 5800X3D byla o něco nižší (ten má díky 8 jádrům 4 MB), v případě L3 cache by si měl ponechat 96 MB (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache). Pokud jde o takty, hovoří se o základní frekvenci 3,3 GHz a Boostu 4,4 GHz. To je o něco méně než 3,7/4,6 GHz u klasického 6jádrového Ryzenu 5 5600X, šlo by také o trochu méně než u 8jádra 5800X3D, které má 3,4/4,5 GHz.

Pochopitelně nevíme, zda je o pravdivý únik nebo ne, výše zmíněný leaker nicméně patří k těm spolehlivějším. Otázkou také je, za jakou cenu by novinka byla, pokud by se opravdu představila (pokud se podíváme na situaci mezi 5600X, 5800X a 5800X3D, nabízelo by se něco okolo 6000-6300 Kč). Také to přináší otázku, zda se herního 6jádra dočkáme také u Socketu AM5, tedy zda se objeví procesor Ryzen 5 7600X3D.