AMD Radeon Pro 5600M s HBM2 otestován

Je třeba opět upozornit, že AMD Radeon Pro 5600M s čipem Navi 12 není produkt určený pro široký trh, tedy alespoň dle toho, co bylo dosud zveřejněno. Jedná se o kartu, která je k dispozici pouze v noteboocích Apple MacBook a jejich 16palcové verzi, která začíná na ceně 3200 dolarů. Z toho nám může být jasné, jak je možné, že si AMD dovolilo na grafice s veskrze průměrným výkonem využít paměti typu HBM2, když i podstatně výkonnější Navi 10 využívají GDDR6. Ostatně Navi 12 jsou v podstatě Navi 10 určené pro HBM2, neboť mají ve výbavě shodných 40 CU.

Radeon Pro 5600M by ale mohl být ve výsledku podstatně výkonnější, nebýt toho, že AMD se snažilo udržet jeho spotřebu na uzdě a stanovilo TGP 50 W, čili stejnou hodnotu jako na kartách 5500M i 5300M. Kvůli tomu tak Radeon Pro 5600M pracuje jen na taktu do 1035 MHz, a to se jistě odrazí na jeho výkonu. Jaký ale bude, na to se už můžeme podívat díky testům . Jak se dalo čekat, není tu přímé srovnání s jinými grafikami využívanými v PC sektoru s ohledem na výkon ve hrách, přeci jen jde o Apple a macOS





Oproti MacBookům Pro s grafikami Vega či 5300M a 5500M je nová 5600M s HBM2 výrazně silnější a překonává i Vegy 48 a 56 v iMac a iMac Pro. Nicméně za tento výkon si také připlatíme, jak už bylo řečeno, ostatně verze MacBooku Pro s Radeonem Pro 5600M přijde alespoň na cenu o 800 USD vyšší v porovnání s modelem s Radeonem Pro 5300M.

Zákazník si tak zde v podstatě platí hardware, který vzhledem k nutnosti značně omezit spotřebu ani nemá šanci zcela využít. Dá se říci, že Navi 12 by mohla nabídnout výkon srovnatelný s Radeonem RX 5700, ale ve skutečnosti se pohybuje mezi desktopovými RX 5600 a RX 5500 XT. Výkon nakonec není vůbec špatný, na čemž by se měly podílet paměti HBM2, jež také nemají přehnaně vysokou frekvenci a právě ty pravděpodobně umožnily, aby si GPU samotné ukouslo větší kus z přídělu 50 W, než kdyby byly využity paměti GDDR6. To vše ale znamená náklady navíc, které se na výkonu neprojeví tak, jak by mohly.

