AMD Radeon RX 6600M otestován, jak si vede?

AMD už oficiálně představilo mobilní sérii Radeon RX 6000M, z níž je ale reálně k dispozici jen Radeon RX 6800M, a to pouze v USA, a stále se čeká na notebooky s RX 6700M a RX 6600M. Proto tak lze zatím jen doufat, že se nové mobilní Radeony dostanou reálně brzy na trh a to ve větším než stopovém množství.

Zatím se můžeme podívat alespoň na test modelu Radeon RX 6600M , který má soupeřit s mobilní verzí GeForce RTX 3060. Dostat by se měl přinejmenším do modelu HP Omen 16, přičemž my nevíme, zda byl testován zrovna tento notebook. Důležité ale je to, že všechny karty v testu byly spojeny s procesorem Ryzen 7 5800H, čili výsledky jsou díky tomu porovnatelné.