AMD Radeon RX 6700 XT v testech, jak si vede?

Radeon RX 6700 XT je nástupce oblíbeného Radeonu RX 5700 XT s čipem Navi 10. Nyní je to již Navi 22 s architekturou RDNA druhé verze a využívá 7nm čip tvořený 17,2 miliardami tranzistorů. To je samo o sobě opravdu výrazný posun ve srovnání s Navi 10, neboť ten tvoří "jen" 10,3 milionů tranzistorů a samozřejmě se to odráží i ve velikostech čipů: Navi 22 s 336 mm2 a Navi 10 s 251 mm2.

Navi 10 i Navi 22 mají přitom stejný počet Stream procesorů, a to 2560, texturovacích jednotek (160) i rasterizačních jednotek (64), přičemž Navi 22 má dokonce i užší paměťovou sběrnici, a to 192bitovou oproti 256bitové na Navi 10. Nová generace ale mimo jiné podporuje hardwarový ray tracing, takže má pro tyto účely nová ray tracingová jádra, jejich počet odpovídá počtu Compute Units, čili 40. A pak nám nezanedbatelnou část čipu zabere také 96 MB paměti Infinity Cache, kterou Navi 10 také nemělo.

Pokud jde o hrubý výkon, ten je navýšen především díky taktům, které dosahují v referenční verzi až 2581 MHz (+676 MHz oproti Navi 10), a tak tu máme v FP32 výkon až 13,22 TFLOPS oproti 9,75 TFLOPS. Jak se ale to všechno odrazí v herním výkonu?

Server Hexus.net testoval referenční verzi Radeonu RX 6700 XT a z výsledků je zřejmé, že její hodnocení opravdu není snadné, neboť tuto kartu prostě nelze jen tak zařadit mezi dva konkurenční modely. Někdy dokáže soupeřit s GeForce RTX 3070, jindy spíše s RTX 3060 Ti, nebo její výkon odpovídá dokonce i staré RX 5700 (XT). Lze ale říci, že tato karta asi nejčastěji soupeří s RTX 2080 či RTX 2080 Super a kouká na výsledky RTX 3060 Ti zespodu, což jí ale nedělá zrovna čest.

Jak to ale vidí zkušený W1zzard na techPowerUp ? Tam měli k dispozici jako obvykle více verzí karty, a to včetně referenčního Radeonu RX 6700 XT a ten se zde ukázal v trošku lepším světle, a to už s výkonem kousek nad GeForce RTX 3060 Ti a naopak pod RTX 2080 Ti.

Co se týče taktování, potvrzuje se, že Navi 22 je schopno pracovat na velice vysokých taktech, a to v případě karty XFX RX 6700 XT Merc 319 v průměru na 2741 MHz, což přinese oproti výchozímu výkonu cca 5 procent navíc.

Nicméně i dle techPowerUp budou dodávky RX 6700 XT velice omezené, čili zákazník si jednak stejně nebude moci vybírat a pokud bude mít možnost takovou kartu koupit, pak přinejlepším za cenu, kterou by normálně zaplatil za velice dobře vybavenou GeForce RTX 3080. Tak to prostě je.



