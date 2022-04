AMD Radeon RX 6750 XT v GFXBench ukazuje zatím jen minimální nárůst výkonu

Radeon RX 6750 XT, vylepšená verze dobře známého Radeonu RX 6700 XT, se totiž už ukázal v testu GFXBench a pokud můžeme dle něj soudit, pak tu máme pouze o dvě procenta rychlejší kartu. To je přitom nárůst výkonu, který se pohybuje někde mezi statistickou chybou a lepší přetaktovanou verzí téže karty.

V takovém případě by tedy přinejmenším s ohledem na kartu Radeon RX 6750 XT bylo v podstatě jedno, že ta přichází na trh až rok a půl po nástupu generace RDNA 2. Pokud nové verze Radeonů stejně nemají téměř co nabídnout, pak nám ani nemusí vadit, že nepřišly na trh dříve, ovšem pak zase vyvstává otázka, proč se AMD s nimi vůbec obtěžuje. Je ale možné, že má pro ně připravenou nějakou novou revizi svých 7nm GPU, nebo snad jiné vylepšení, které se netýká ani tak výkonu jako spíše výroby. Takže uvidíme.

Radeon RX 6750XT stále využívá GPU Navi 22 a 12 GB GDDR6, které by ale už měly být taktovány na 18 Gb/s či možná trošku níž. Zda bude mít i GPU vyšší takty, to se teprve ukáže, ovšem výkon vyšší pouze o 1 až 2 procenta dle GFXBench by možná mohly opravdu zvládnout jen rychlejší paměti.

Na druhou stranu tu máme zatím jen jeden test, který na daný rozdíl ukazuje, a sice off-screen v Aztec Ruins High Tier. Navíc lze počítat s tím, že tato karta s příslušnými ovladači ještě nemusí být ve finální kondici, takže si se soudy raději počkáme na výsledky konečných testů.

Především se však díky tomuto testu dozvídáme to, že Radeon RX 6750 XT je opravdu na cestě a na trh by měl skutečně nastoupit brzy. Konkrétně by to mělo být 10. května společně s oběma ostatními novými kartami.