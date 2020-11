AMD Radeon RX 6800 v Basemarku překonává RTX 3070

AMD už tento týden ve středu vyšle na trh nové Radeony, o jejichž dostupnosti zatím existují pochybnosti, ale necháme se překvapit. Je jasné, že testy těchto karet už dávno musí probíhat, aby byly připraveny ještě před začátkem prodeje a my tu máme zatím model Radeon RX 6800 (základní verze, ne XT) v Basemarku. Ta je identifikována ve výsledcích jako Radeon RX 6900 Series, ale dle GPU ovladačů jde konkrétně právě o RX 6800 s procesorem Ryzen 9 3900X na MSI MEG X570 GODLIKE a s ovladači verze 27.20.14501.1206.

AMD Radeon RX 6800 získal v Basemarku pod API DirectX 12 celkem 14.635 bodů a pod Vulkanem to bylo 13.846 bodů, přičemž GeForce RTX 3070 si sáhla na 13.368 bodů pod DirectX 12a na 13.662 bodů pod Vulkanem. V obou případech je tak GeForce slabší než Radeon, zvláště pak pod DirectX 12 je rozdíl asi 8 procent. To by asi těžko mohlo v našich očích vyvážit o 80 dolarů vyšší cenu Radeonu, kdyby ten ovšem zároveň nenabídl i dvojnásobnou kapacitu paměti. Ta se může, ale nemusí hodit a zde bude záležet jen na volbě zákazníka, zda ten si bude myslet, že mu 8 GB paměti na kartě do budoucna stačí, nebo ne.

Vedle toho se však objevují i další informace o vysokých taktech, které mají nové Radeony zvládnout. Právě karta Radeon RX 6800 má stabilně zvládnout i 2,5 GHz, ovšem uvedených 60 °C je pochopitelně nesmysl, respektive to platí pouze po dobu trvání testu, což je pouhá minuta. Právě z toho důvodu ani nelze moc mluvit o stabilitě. Nicméně i kdyby to bylo třeba "jen" 2,4 GHz, stále jde o vysoký takt s ohledem na ty výchozí, které jsou 1815 MHz (Game Clock) a 2105 MHz (Turbo).

Ceny souvisejících / podobných produktů: