AMD Radeon RX 6950 XT by měla mít takt nad 2,5 GHz i vyšší spotřebu

AMD Radeon RX 6950 XT můžeme označit za refresh hi-endu aktuální generace, přičemž my nemůžeme očekávat, že by zde AMD použilo zbrusu nové 6nm čipy. To samozřejmě nebylo zcela vyloučeno, zvláště když jsme netušili, jakým způsobem bude AMD chtít využít nové 6nm kapacity. Nyní ale již víme, že pomocí nich nechává vyrábět pouze zbrusu nově navržené čipy a ne nové verze starých, což znamená, že dělat něco takového nemá význam a nestojí to za vynaložené prostředky.

Nyní se dozvídáme (via VideoCardz ), že nové verze Radeonů s Navi 2x nebudou jen o využití rychlejších pamětí GDDR6 s propustností 18 Gb/s na pin, ale bude tu i rychlejší GPU, respektive vyšší takty. To se tedy má týkat přinejmenším modelu AMD Radeon RX 6950 XT, jehož takt v turbu se má dostat nad 2,5 GHz.

V takovém případě by tedy GPU této karty přinejmenším o 65 MHz předčilo i vodou chlazenou verzi, čili Radeon RX 6900 XT LC a o 250 MHz zase původní klasickou verzi RX 6900 XT. Na druhou stranu jsou již na trhu i rychlejší vodou chlazené verze, ostatně taková Sapphire Toxic Extreme dosahuje taktu až 2730 MHz. Spravedlivé je ale srovnávat se vzduchem chlazenými kartami, tedy za předpokladu, že 6950 XT budou opravdu chlazené vzduchem, a mezi nimi je aktuálně nejvýše taktovaný XFX Speedster MERC 319 na 2495 MHz.

Dále se dozvídáme, a je to logické, že 6950 XT bude mít zvýšenou hodnotu TBP, a to na 350 W. Jde tak o plus 50 W oproti řadovým 6900 XT a o 20 W více ve srovnání s vodou chlazenou verzí, což je právě důvod pro to být na pochybách o typu chlazení nových karet.

Skutečnost se máme dozvědět někdy v polovině dubna, kdy AMD zřejmě vyšle své Radeony RX 6950 XT proti GeForce RTX 3090 Ti. Pak už budeme moci sledovat vývoj vedoucí k představení nové generace, respektive generací RDNA 3 a Lovelace.



