AMD Radeon RX 7600S ve FHD o 12 % pomalejší než RTX 4060 Laptop

Na CES 2023 byly představeny nové mobilní grafické čipy společnosti AMD s architekturou RDNA 3 . Jejich označení přineslo docela zmatky, představil se totiž Radeon RX 7600S, 7700S, 7600M a 7600M XT. My se dnes podíváme na ten nejslabší. Tento model má 28 CU, 1792 shader procesorů, 8 GB paměti na 128bitové sběrnici s 16Gbps čipy a 32 MB Infinity Cache. Má být konfigurovatelný v rozsahu 50 až 75 W, nicméně s technologií AMD SmartShift je možné dosáhnout i jiných hodnot. Např. na serveru Computerbase.de ho postavili v 80W variantě proti 80W GeForce RTX 4060 Laptop.

Podrobnější výsledky si prohlédněte ve zdrojovém článku, my se zde podíváme na to nejdůležitější. V rozlišení Full HD má novinka o 12 % méně výkonu GeForce RTX 4060 Laptop (ta má 113 %). Abychom si to uvedli ještě dále do kontextu, RTX 4060 Laptop v konfiguraci s vyšší dovolenou spotřebou 115+25W je oproti Radeonu o 30 % výkonnější (o 15 % proti RTX 4060 s 80W). Zajímavé ale je, že když se na 80W spotřebu nastaví takový high-endový model jako RTX 4090 Laptop, tak ten ho překoná dokonce o 61 %. Pokud se podíváme naopak směrem dolů, RTX 4050 Laptop v konfiguraci 30+15W je na 74 % výkonu 80W Radeonu RX 7600S. Byla otestována i 80W verze Radeonu RX 6800S, tedy předchozí generace z vyšší třídy, která se dostala na 107 % (nový Radeon je tedy slabší, ale musíme podotknout, že patří do nižší třídy).

Zatímco ve Full HD bez ray-tracingu tak nový Radeon RX 7600S jakž takž konkuruje mobilní RTX 4060 na stejné TDP, to už bohužel vůbec nezvládá při aktivaci RT. Zde jsme se bohužel nedozvěděli, jak je na tom 80W RTX 4060 a máme tu pouze 115+25W variantu. Ta nabízí 2násobný výkon proti Radeonu (199 %) a uvážíme-li rozdíl výkonů z předchozích ne-RT testů, výkon 80W verze GeForce by se dal odhadovat někde okolo 170-175 % Radeonu. RTX 4090 Laptop na 80 W se dostane dokonce na 293% (tedy 3krát vyšší výkon).