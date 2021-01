AMD RDNA 2 využívá Duty Cycle Scaling, vypínání jádra pro krocení spotřeby

Phoronix objevil funkci Duty Cycle Scaling v linuxových ovladačích určených právě pro GPU RDNA2. Ta se tedy týká managementu napájení a teplot, přičemž se zaměřuje především na nízkospotřebový hardware, čili do toho by rozhodně neměly spadat výkonné desktopové karty. Pro jejich majitele by ostatně popis této funkce mohl působit přímo hrůzostrašně, neboť jde o vypínání GPU v případě těžké zátěže a vysokých teplot, aby to mohlo být poté opět zapnuto. Jde tak v podstatě o jakýsi ultimátní throttling, kdy se nepřikročí jen ke snížení taktu, ale rovnou se vypne celé jádro.

Na jak dlouho ale Duty Cycle Scaling dokáže jádro vypnout, toť otázka. My se dozvíme pouze to, že tuto dobu si bude řídit firmware a také je tu zmínka o tom, že existuje i režim, při němž se GPU vypíná synchronizovaně mezi vykreslováním snímků. Čili to naznačuje, že GPU je či může být odstaveno spíše jen na jednotky milisekund a v takovém případě by mohlo jít možná i o efektivnější metodu pro snížení spotřeby v porovnání s prostým omezovačem snímkovací frekvence.

Phoronix však tuto funkci vidí opravdu spíše jako poslední možnost, jak docílit snížení teplot, aby systém rovnou nespadnul. Ostatně kdyby mělo být GPU pomocí Duty Cycle Scaling odstaveno na stovky milisekund, uživatel by to vnímal přinejlepším jako zadrhávající se obraz, čili česky řečeno stuttering. A to samozřejmě nikdo nechce, takže právě proto můžeme tuto funkci vidět spíše jako ruční brzdu.

Podpora Duty Cycle Scaling je zatím omezena GPU Navy Flounder a Dimgrey Cavefish, což jsou pravděpodobně chystaná GPU s RDNA 2, která přijdou na trh i jako slabší Radeony RX 6000. Vedle toho ale jde i o výbavu GPU Sienna Cichlid, čili aktuálních Navi 21. Nicméně to automaticky neznamená, že dané produkty budou tuto funkci využívat. Ostatně Duty Cycle Scaling musí podporovat také firmware, ovladače i operační systém.



