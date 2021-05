AMD RDNA 3 se rýsuje: mainstreamové Navi 33 s 80 CU?

Grafické karty AMD s RDNA 2 jsou na trhu od konce minulého roku, ale s dostupností je to špatné, i když AMD slibuje, že v druhé polovině tohoto roku se situace výrazně zlepší. To ale pochopitelně nezávisí jen na něm, takže uvidíme, v každém případě dnes ještě není na trhu celá řada Radeonů RX 6000, neboť čekáme alespoň na jeden další model a na novou řadu ještě nenastal čas.

Dle informací, které předložil Yuko Yoshida (aka KittyCorgi), jenž loni vypustil do světa přesné informace o generaci NVIDIA Ampere, máme očekávat následující:

"Navi 33 (?) = Navi 21 + Next Gen IP Core"

To tak znamená, že Navi 33, pokud se tak bude jmenovat, má mít stejnou konfiguraci jako dnešní Navi 21, čili 80 CU a výsledných 5120 Stream procesorů. Ovšem mikroarchitektura bude pochopitelně odlišná.

Jenomže je třeba si uvědomit, že Navi 33 nemáme považovat za nástupce Navi 21, ale Navi 23, čili čipu s 2048 Stream procesory pro řadu Radeon RX 6600. To by tak znamenalo více než stoprocentní nárůst počtu Stream procesorů mezi generacemi, což vypadá až příliš dobře, ale kdo ví, třeba AMD provede podobnou věc jako NVIDIA v generaci Ampere, kde máme také mnohem vyšší počet FP32 jednotek, ovšem to má svůj háček