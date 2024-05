AMD RDNA 4 má mít zbrusu nový engine pro Ray-Tracing

Grafické karty AMD Radeon RX 7000 mají své silné stránky jako příznivou cenu, ale také několik slabých. Nejsou zrovna z nejúspornějších a vzhledem k slušnému rasterizačnímu výkonu docela zaostává ten v ray-tracingu. To by se ale mohlo změnit u nové generace AMD Radeon RX 8000 s architekturou RDNA 4. Leaker Kepler (@Kepler_L2) se totiž nechal slyšet na sociální síti X (Twitter), že RDNA 4 by měla mít zbrusu nový engine pro výpočty ray-tracingu. Ten se poprvé objevil u RDNA 2, nicméně u další generace RDNA 3 se dočkal jen dílčích vylepšení, které stojí za nadále nepříliš přesvědčivým výkonem v této oblasti.



Přesnější detaily nejsou známy, ale předpokládá se, že přepracované jednotky pro ray-tracing by na sebe mohly vzít více práce, což by se mohlo projevit v mnohem vyšším výkonu (tyto jednotky by měly být výkonnější a schopnější, čímž by ulehčily zbytku karty). Zatím není jasné, kdy se ale nové GPU od AMD představí. Předpokládá se, že na Computexu se za pár týdnů objeví procesorová architektura Zen 5, ale ohledně RDNA 4 je to více nejasné. Zde se spíše očekává, že AMD poodhalí některé další informace, ale k finálnímu představení dojde později v druhé polovině letošního roku.