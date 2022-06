AMD RDNA3: chipletová architektura i o 50 % lepší poměr výkon/watt

AMD hodlá proti Nvidii vytáhnout novou generaci své GPU architektury, která bude nepřekvapivě nazvána RDNA3. Zatímco u Nvidie poslední dobou řešíme stále rostoucí energetické nároky jejích GPU, v případě AMD by to snad nemuselo být až tak dramatické. RDNA3 se má soustředit na zlepšení efektivity, tedy poměru výkonu a spotřeby, který by se měl zvýšit o nemalých 50 %. Otázkou ale samozřejmě je, zda to bude malým nárůstem spotřeby (nebo dokonce jejím poklesem) a/nebo o tolik výrazným nárůstem výkonu.



Tohoto navýšení by mělo být dosaženo několika různými vylepšeními. Nová GPU mají být vyráběna 5nm procesem a AMD přejde na chipletovou architekturu také u grafických čipů. O tom se dlouho spekulovalo a nyní to máme oficiálně potvrzeno. Toto bude spojeno i s novou architekturou výpočetních jednotek. Máme tu WGP (Work Group Processors), který bude mít nadále dvě CU (Compute Unit), ty ale zdvojnásobí svůj počet clusterů SIMD32 na 4 na CU (celkem tedy 8 SIMD32 na WGP). Vylepšila se také celá grafická pipeline a bude zde také použitá AMD Infinity Cache.

Ze zákulisních informací tu máme pak to, že by čip Navi 31 (patrně Radeon RX 7900 XT) měl mít 48 WGP s celkem 96 CU a 12288 stream procesory. Základní GCD (Graphics Compute Die) vyráběno 5nm procesem by mělo být spojeno s celkem 6 MCD, kde každé má mít pravděpodobně 64 MB (celkem tedy až 384 MB Infinity Cache). Předpokládá se také využití 384bitové sběrnice paměti a maximálně 24 GB paměti VRAM.

U levnější AMD Navi 32 se hovoří o jednom GCD se čtyřmi MCD. Zatímco GCD by mělo být vyráběno 5nm procesem, MCD mají využít 6nm technologie. Navi 32 by mělo končit na 8192 jádrech. Díky čtveřici MCD se hovoří o 256 MB Infinity Cache a dále bychom tu měli mít max. 16 GB GDDR6 paměti na 256bitové sběrnici. U ještě nižšího modelu Navi 33 se mluví o přítomnosti 5120 stream procesorů a monolitickém designu se 64MB cache. RDNA3 se má objevit ještě v průběhu letošního roku, další generace RDNA4 se předpokládá koncem 2023 nebo začátkem 2024.