AMD Renoir FP6 má pouze PCIe 3.0 x8: omezení pro grafiky na noteboocích

Desktopové verze procesoru Ryzen 4000 generace Renoir jsou vybaveny 16 linkami rozhraní PCI Express a další čtyři nabízí pro M.2 SSD. Jde sice stále o verzi 3.0, ovšem i tak to stačí a jde o mnohem lepší nabídku než v případě mobilních verzí Ryzen 4000H a 4000U, které dle následujícího diagramu mají pouze osm linek PCIe 3.0 pro grafiku (či případně jen čtyři, záleží na konfiguraci).

- klikněte pro zvětšení -

Jak ukazuje test serveru TechPowerUp , rozdíly mezi PCIe 3.0 x8 a x16 tu jsou a ne zrovna zanedbatelné. Jsou dostatečně významné na to, aby pak majitelé notebooků mohli řešit, proč má jejich model tak podezřele nízký výkon a pak by se mohlo vcelku snadno přijít na to, že jde o vliv propustnosti sběrnice PCIe. Jde navíc zvláště o rozlišení 1080p, které se využívá velice často, a to zvlášť v mobilním světě.