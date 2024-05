AMD rozesílá vzorky mobilního Strix Point Halo se 120W TDP

Společnost AMD chystá nové mobilní procesory s architekturou Zen 5. Vedle desktopových Granite Ridge to budou i mobilní Strix Point Mono a Strix Point Halo. Nyní se objevily informace o dodaných systémech s procesory Strix Point Halo partnerům firmy pro testování a evaluaci. Dělo se tak dle záznamů minimálně od poloviny letošního března a šlo o systémy, které měly napájenu 32GB nebo 64GB paměť RAM. To pochopitelně neznamená, že tak nutně budou mít i finální notebooky, i když je to pravděpodobné.

V případě klasických LPDDR5(x) je to sice kvůli technickým limitům (proti SO-DIMM DDR5) v podstatě jistotou, nicméně objevují se i první modely s novými LPCAMM2 moduly , které si zachovávají tyto čipy (LPDDR5x) s nízkým napětím a vysokým výkonem, ale pro tento paměťový typ netradičně ve formě onoho paměťového modulu. Notebooky se Strix Point Halo potřebují co nejrychlejší operační paměť pro velmi výkonné integrované GPU s architekturou RDNA 3+, což v podstatě vylučuje SO-DIMM (kvůli širší sběrnici by tu musely být čtyři moduly, DDR5 má většinou nižší frekvence), nevylučuje to ale dvojici 128bitových LPCAMM2 s LPDDR5x. Nové GPU má mít 40 CU (2560 jader), což je opravdu hodně. Je to totiž více, než má desktopový Radeon RX 7600 nebo mobilní Radeon RX 7700S (oba mají 32 CU).

Z tohoto pohledu nevypadá tak děsivě ani spotřeba 120W TDP, kterou tyto procesory na daných deskách měly. Uvážíme-li, že jde o mobilní procesor, který do této spotřeby schová velmi výkonný 16jádrový procesor s jádry Zen 5 (pouze těmi výkonnými na rozdíl od Strix Point Mono, který má být hybridní s výkonnými jádry Zen 5 a úspornými Zen 5c) a ještě GPU o větším počtu jader, než má mobilní RX 7700S se 75-100W TDP, tak jde o pěkný výsledek. Tyto procesory by měly mít konfigurovatelnou TDP v rozsahu 55 až 130 W.



Procesory mají mít 64 MB L3 cache (32 MB na každé CCD), dále tu má být 32MB MALL cache pro iGPU (a možná i NPU), která by zde měla sloužit jako Infinity Cache, tedy minimalizovat přístupy do hlavní paměti, což dále zvyšuje výkon. Jak už ale bylo zmíněno výše, paměť sama o sobě by ale i tak měla být velmi rychlá, neboť se tu mluví o 256bitovém přístupu do pamětí LPDDR5x-8000. Dále počítejme s NPU XDNA 2 s pravděpodobným výkonem okolo 60-70 TOPS. Procesory využijí platformu FP11, zatímco klasický Strix Point Mono využije FP8 se 128bitovým přístupem do RAM.