AMD Ryzen 3 7440U (Phoenix) je patrně hybridním CPU se Zen 4 i Zen 4c

Intel už nějakou dobu používá hybridní architekturu u svých procesorů, kdy kombinuje výkonná a úsporná jádra podobně, jako to ještě déle dělají mobilní procesory na architektuře ARM (tam jsme to znali jako big.LITTLE). Něco podobného zavede i AMD, nicméně na rozdíl od Intelu a ARMu, kde se architektury výkonných a úsporných jader docela liší, zde půjde jen o mírně komprimovanou verzi téhož. Nyní se tak objevuje informace, že tu máme procesory, které mají jak klasická jádra Zen 4, tak i ona úsporná Zen 4c. Podporou instrukcí a technologií jsou totožná, zásadním rozdílem je akorát poloviční L3 cache.

Výsledkem je, že zatímco jádro Zen 4 má plochu 3,84 mm2, Zen 4c má při stejném výrobním procesu od TSMC plochu jen 2,48 mm2. Jinak řečeno, celý 6jádrový procesor s jádry Zen 4 má plochu 178 mm2, zatímco Phoenix 2, jak se hybridní variantě také přezdívá (ačkoli stále spadá pod řadu Phoenix), má při konfiguraci 2× Zen 4 + 4× Zen 4c jen 137 mm2. Jádra Zen 4c mají mít výrazně nižší takty jen okolo 3 GHz, zatímco výkonná jádra se mohou pohybovat přes 4,5 GHz.



O něco lepší je to u procesoru, tam je těch indicií více. AMD sice nadále udává označení Phoenix , ale plocha procesoru je udávána opravdu jen oněch 137 mm2. Má 4 jádra s podporou 8 vláken díky SMT. Výše jsme hovořili o 6 jádrech (2P+4E), takže to by poněkud nesedělo, nicméně tento procesor by měl mít dvě úsporná jádra deaktivovaná, takže ačkoli by šlo fyzicky o 2P+4E, aktivní mají být jen 2P+2E. Základní takt je 3,0 GHz, Boost končí na 4,7 GHz. L2 cache je nadále 1 MB na jádro, celkem jde o 4 MB. Vidíme zde ale skutečně změnu kapacity L3 cache. Zatímco 7540U má 16 MB, 7440U se musí spokojit s 8 MB L3 cache. Výchozí TDP činí 28 W, což je na 4jádrový procesor, navíc s hybridní konstrukcí, poměrně dost (např. 7730U s 8 jádry má jen 15W TDP, nicméně tam je základ na 2,0 GHz). Konfigurovatelná je však v rozsahu 15 až 30 W. Procesor je vybaven GPU AMD Radeon 740M s pouhými 4 CU s taktem 2500 MHz. Ani v tomto případě tu nenajdeme podporu pro Ryzen AI.