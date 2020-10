AMD Ryzen 5 5600U Cezanne: o 200 MHz vyšší takt než Renoir

První generace procesorů Ryzen neměla žádnou mobilní verzi, alespoň pokud se řídíme dle označení generací. Žádná APU Ryzen 1000 tak nenastoupila a přišla až generace APU Ryzen 2000, ovšem založená právě na úvodní verzi architektury Zen a 14nm procesu od GlobalFoundries. Právě tím vznikla propast mezi mobilními a desktopovými procesory AMD a také ona nesrovnalost, kterou se AMD letos už rozhodlo odstranit tím, že u své nové desktopové generace přeskočilo označení 4000 a představilo Ryzen 5000.

Pak tu ale byla i propast časová, neboť první CPU Zen dorazily téměř o rok dříve než první desktopová APU a o 10 měsíců před mobilními APU. I tento rozdíl se ale pozvolna vytrácí, neboť desktopové Ryzen 5000 se Zen 3 přijdou na trh v listopadu a APU Ryzen 5000 rovněž se Zen 3 očekáváme už brzy na jaře.

Dalo by se také říci, že by bylo vhodnější, aby AMD začalo dříve posílat na trh mobilní APU Ryzen vzhledem k tomu, že notebooků se už dávno prodává mnohem více než desktopů. To je sice pravda, ale nesmíme zapomenout, že tu máme už druhou desktopovou generaci, kterou tvoří malé čiplety a vedle nich I/O čipy tvořené starým procesem, zatímco APU využívají mnohem větší monolity vyráběné moderním procesem.

Z tohoto pohledu má smysl snažit se vyslat na trh nejdříve produkty s menšími čipy, které slibují celkově vyšší výtěžnost a až pak se snažit o větší, zvláště pokud jde o APU, která jsou zvláště na desktopech stále viděna jako levné řešení. A nejspíše i právě z toho důvodu jsme dosud v maloobchodě neviděli nové desktopové čipy Renoir a je otázka, kdy dorazí (AMD to koneckonců slíbilo).

Nyní se ale chceme krátce podívat na chystané Cezanne , čili právě nástupce aktuálních Renoir. Ty slibují o 200 MHz vyšší základní takt i turbo, a to konkrétně takty 2,3 až 4,2 GHz v případě nejmenovaného šestijádra, dále pak 7 CU v grafickém jádru na 1,8 GHz a cTDP mezi 10 a 25 W. Nejspíše si tak čteme specifikace chystaného Ryzen 5 5600U, který by tak měl dostat jednu jednotku CU navíc oproti 4600U plus zmíněných 200 MHz.

Ovšem aby si AMD mezi svými čipy nedělalo jen pořádek, ale zachovávalo rovnováhu s chaosem, máme prý očekávat také slabší modely Ryzen 5000U, které nebudou patřit mezi Cezanne, ale Lucienne. A že Lucienne Bisson byla Renoirova dcera, pak tyto procesory stále ponesou architekturu Zen 2 právě z generace Renoir a mělo by jít logicky o čtyřjádrové modely.



Ceny souvisejících / podobných produktů: