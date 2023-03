AMD Ryzen 5 7640U ukázal v testech velmi pěkný výkon

AMD má několik řad mobilních procesorů a novinkami jsou řady Dragon Range a Phoenix s architekturou Zen 3. Dragon Range míří do velmi výkonných (zejména herních) notebooků, což se projevuje jak ve vyšší TDP, tak i ve starším grafickém čipu na architektuře RDNA 2. Zde se jednoduše předpokládá, že k sobě dostanou výkonnější dedikovanou grafiku. Naproti tomu Phoenix má být úspornějším řešením, kde se dedikované GPU tolik nepředpokládá, takže se o veškerý grafický výkon musí postarat integrovaný čip. Ten je zde tedy už s novější architekturou RDNA 3. Nyní se na internetu objevil výsledek z benchmarku jednoho takového procesoru, týkal se ale výkonu CPU. Šlo o 6jádrový procesor AMD Ryzen 5 7640U, přičemž u této řady se TDP může pohybovat mezi 15 až 28 W. Kolik přesně to bylo v tomto případě, nevíme, vzhledem k výborným výkonům bych ale předpokládal vyšší hodnotu. Měl integrovaný Radeon RX 760M s 8 CU.

V benchmarku Geekbench 5.4.1 dosáhl 1869 bodů v single-core testu. To je o 16 % lepší výsledek než u Ryzenů 7 6800U a 5 6600U, dokonce to o tolik překonává i Ryzen 9 6900HX. Tímto výsledkem o 6 % překonal i nový Core i7-13700H a dosáhl v podstatě totožného výsledku jako Core i9-13900HK. To jsou skutečně vynikající výkony na úspornou řadu procesorů.

V multi-core testu to pak bylo 8853 bodů, což si také musíme uvést do kontextu. Předchozí 6jádro Ryzen 5 6600U to překonává o 61 %, dokonce je rychlejší i než 8jádro Ryzen 7 6800U předchozí generace, a to o 9 %. Na Ryzen 9 6900HX už ale nemá, ten nabídne o 15 % vyšší výkon. Také výše zmíněné Intely se 14 jádry jsou nepřekvapivě výkonnější, a to o 22 %, resp. o 40 %.