AMD Ryzen 6000 "Rembrandt" už jsou prý ve výrobě

AMD nám ještě stále nepředstavilo své plány ohledně bezprostředně nejbližších generací CPU a APU, a tak nám zbývají jen úniky dat a informace od různých tzv. leakerů. Mezi ně patří také Greymon55, dle nějž je "Rembrandt už v masové produkci" a k tomu pak sám dodal, že čínské továrny pouzdřící produkty firmy AMD budou v první polovině příštího roku dokončovat celkem šest nových produktů.

Můžeme také počítat s tím, že AMD své čipy Rembrandt představí na CES 2022, čili hned na začátku ledna a ty zřejmě nebudou samy. Ostatně v příštím roce očekáváme celou řadu nových 6nm produktů, z nichž některé možná přijdou na trh ještě dříve, čili ještě letos. To se může týkat především slíbených procesorů Zen 3 s pamětí V-Cache.





Čipy Rembrandt už dobře známe z dávno uniklé roadmap coby nástupce dnešní generace Rembrandt a pokud jde o jejich novinky, těšit se můžeme především na přechod z iGPU generace Vega na Navi 2, který by mohl být velice zajímavý. Optimisté by také mohli počítat s tím, že AMD možná i zde nabídne novou V-Cache, která by v případě APU mohla posloužit coby Infinity Cache na moderních Radeonech RX 6000. Tím by se dal podstatně vylepšit paměťový subsystém, tradiční to bolístka integrovaných grafik, nicméně i bez V-Cache bude výkon jistě mnohem lepší, neboť nás čeká přestup na paměti DDR5.

Dále můžeme očekávat stále Zen 3, respektive možná spíše Zen 3+, sběrnici PCIe 4.0 a také CVML, což je zkratka, jejíž význam stále nebyl s jistotou určený, ale může jít o Computer Vision and Machine Learning.

Otázka však je, kdy se dostanou na trh desktopové čipy Rembrandt a kdy mobilní Rembrandt H a U. Pravděpodobné přitom je, že nejdříve nastoupí mobilní verze a někdy v první polovině příštího roku desktopové, ovšem AMD je může stejně jako Cezanne nejdříve nabídnout jen OEM výrobcům, aby do maloobchodů přišly až později, pokud to ovšem nebude stejné jako v případě Renoir, kdy maloobchodní prodej běžných verzí desktopových APU nebyl zahájen vůbec.



Ceny souvisejících / podobných produktů: