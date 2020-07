AMD Ryzen 7 4700G přetaktován na 4,75 GHz se standardním chlazením

Desktopová APU Renoir budou dle dostupných informací představovat generaci, jaká tu ještě nebyla. Jde o spojení nebývalého počtu osmi fyzických jader, architektury Zen 2 a slušných taktů. Asi největší handicap by mohl vězet ve čtvrtinové L3 cache oproti procesorům Matisse, ovšem na rozdíl od nich je tu zase výhoda v tom, že Renoir jsou monolity, díky čemuž lze očekávat nižší latence při komunikaci (nejen) se systémovou pamětí.

Dnes jsme se také dozvěděli, že Ryzen 7 4700G slibuje podobný výkon jako Ryzen 7 3800X, ostatně oba mají velice podobné maximální takty (4,45 a 4,5 GHz), ale stejně závisí spíše na tom, jakou reálnou frekvenci dokáží udržovat v zátěži.

Vzorky nových desktopových APU už kolují mezi vyvolenými, vhodné desky s B550 už jsou řadu dní k dispozici, a tak nám ITCooker mohl přichystat malý taktovací pokus právě s Ryzenem 7 4700G, čili tím nejlepším známým modelem své řady. Taktovalo se na ASRock B550 Taichi, a to na všech jádrech tohoto APU.





Je tak zřejmé, že zde se netaktuje procesorový čiplet, jaký využívají CPU Matisse, ale zbrusu nový monolit vybavený osmi jádry Zen 2, grafikou Vega a vším dalším potřebným. Nejde tak automaticky očekávat, že výsledky budou stejné právě jako v případě procesorů, i když dramatické rozdíly samozřejmě také nejsou na pořadu dne.

Nicméně výsledný takt 4,75 GHz napříč všemi osmi jádry, a to s využitím vzduchového chlazení nevypadá vůbec špatně. Otázka je, jaký takt umí Ryzen 7 4700G udržovat v zátěži všech jader bez přetaktování. I tak to ale nebude více než 4,45 GHz, takže jde alespoň o 300 MHz navíc a to v dnešní době představuje dobrý výsledek.

My přitom už opravdu jen čekáme na to, až AMD své desktopové modely Renoir uvede na trh, což by se snad mohlo stát už dnes. Jde totiž i o jejich ceny, které se jen těžko budou pohybovat na úrovni předchozí, maximálně čtyřjádrové generace. Dle této zprávy od Tom's Hardware by to mohlo být kolem 300 dolarů právě za 8jádrový model, ale ještě si počkejme na oficiální ceník a ne na částku zjištěnou u distributora, která se týká verze Pro.

