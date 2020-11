AMD Ryzen 7 5800U na Zen 3 ukazuje vysoký nárůst IPC v Single-Core

Se značením mobilních procesorů Ryzen byl vždycky nepořádek. Čísla neodpovídala adekvátní generaci desktopových čipů a nyní tu máme konečně pokus o srovnání (desktopy přeskočily řadu Ryzen 4000). Ale ani u řady Ryzen 5000 to nebude jednoduché. Liché stovky (Ryzen 3 5300U, 5 5500U a 7 5700U) mají architekturu Zen 2 (Renoir Refresh, Lucienne), zatímco sudé stovky (Ryzen 3 5400U, 5 5600U a 7 5800U) už Zen 3 (Cezanne) A právě poslední procesor Ryzen 7 5800U se už objevil v databázi Geekbench, kde ukázal výrazný nárůst IPC. Ten se projevil především v jednovláknovém výkonu.

Jak Ryzen 7 5700U, tak i Ryzen 7 5800 mají 8 jader a podporu 16 vláken. V prvním případě je ale základní takt 1,8 GHz, maximální Turbo 4,3 GHz a procesor má 8 MB L3 cache. Druhý procesor má základní takt 2,0 GHz, Turbo 4,4 GHz (o cca 2 % více) a 16 MB L3 cache. První výsledky ukazují, že zatímco v Geekbench 5 měl Ryzen 7 5700U na starší architektuře Zen 2 v Single-Core výkon zhruba 1170 bodů, u Ryzenu 7 5800U bylo naměřeno 1421 bodů. To je o 21 % více, takže pokud odpočteme vyšší takt, na IPC by připadalo zhruba 18-19 %.

O mnoho horší je to ale s výkonem v Multi-Core. Zde vstupuje do hry více faktorů, které mohou ovlivnit výsledek, a tak nový 5800U nijak zvlášť nezazářil. Slabší 5700U tu měl v průměru 6270 bodů, navíc ve velmi širokém rozsahu 6100 až 6600 bodů, 5800U pak dosáhl na 6450 bodů. To jsou jen 3 % navíc. Vzít to proti slabším výsledkům 5700U okolo 6100 bodů, pak by to bylo necelých 6 %.

