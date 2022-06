AMD Ryzen 7 5800X3D v plné nahotě, Raptor Lake ES ukázal svůj výkon

AMD Ryzen 7 5800X3D nás ani pod svým heatspreaderem nemá čím překvapit. Dobře víme, že navenek vypadá prostě jako běžný jednočipletový Ryzen řady 5000, neboť čiplety s V-Cache ani při bližším pohledu nevypadají jinak než běžné čiplety , přičemž zde navíc vidíme ještě zbytky indiové pájky, která přes nanesenou zlatou vrstvu pevně spojuje čipy s heatspreaderem.

Můžeme si všimnout také pryskyřicí zalitých SMD součástek, jež jsou tímto způsobem chráněny před případným zkratem, přičemž stejný materiál je ještě nanesen na procesorovou destičku v místě chybějícího čipletu. Ten tak zřejmě zespoda podpírá heatspreader, aby se snad v tomto místě nepromáčkl. Dříve přitom AMD pro tento účel využívalo v procesorech Threadripper atrapy čipletů, čili v podstatě stejně tvarované nezpracované kousky waferů.



Odstranění heatspreaderu na takovém procesoru přitom není snadný úkol, neboť je nejdříve třeba proříznout černé lepidlo na okrajích, aniž bychom poškodili SMD součástky a dále je třeba procesor zahřát na potřebnou teplotu, aby povolila pájka, jejíž zbytky pak ještě musíme dostat z čipů pryč. Když se to ale povede , pak prý můžeme očekávat, že se Ryzen 7 5800X3D už nebude zahřívat na 90 °C, ale o cca 10 °C méně (chladič Noctua NH-D14 s 1 ventilátorem).

Pak tu máme test inženýrského vzorku konkurenčního procesoru Raptor Lake , čili Core 13. generace. Na něm je zajímavý udávaný výkon vzhledem k tomu, že údajný Core i9-13900 ještě nebyl na svých finálních taktech. Udávány byly takty 1,4 až 3,8 GHz na velkých jádrech a 1 až 2 GHz na malých.

Server Expreview testoval daný vzorek na desce ASUS ROG Maximus Z690 EXTREME, která jej již kupodivu podporovala, přičemž se mu postavil Core i9-12900K z aktuální generace Alder Lake, ovšem na taktu 3,8 GHz napříč jádry. Ovšem vzorek procesoru Raptor Lake dle dostupných informací pracoval v průměru jen na 2,5 GHz, takže srovnání to nebylo vůči němu moc férové. Není ale moc jasné, jak to bylo z hlediska taktů, i když autor testů se evidentně snažil o to, aby provedl srovnání Alder Lake a Raptor Lake z hlediska IPC, čili výkonu na stejný takt. Takt vzorku ale byl nestabilní.

Ve výsledku byl Raptor Lake pomalejší v jednovláknových testech a naopak rychlejší ve vícevláknových, a to dokonce v případě Cinebench R20 a R23 o čtvrtinu. A to jsou vzhledem k nastavení poněkud podivné výsledky, pokud by mělo platit, že vzorek Raptor Lake dosáhl na 3,8 GHz v jednovláknové zátěži. Ale evidentně nedosáhl, zatímco ve vícevláknových testech mu zřejmě hodně pomohla výhoda osmi malých jader navíc. Zde jsou všechny výsledky z testu: