AMD Ryzen 7 7800X3D ve hrách bere jen 50 W, je proti Intelu velmi efektivní

AMD Ryzen jsou známy svou solidní efektivitou, což naopak neplatí pro poslední Intely. Jak obrovské to jsou rozdíly, to nám ukázala recenze na Ryzen 7 7800X3D s 3D V-Cache, která by mu měla pomoci dosáhnout vyššího výkonu zejména ve hrách. Chcete-li vidět detailní data, podívejte se na celou recenzi, my si zde ale vypíchneme několik zajímavých poznatků. Začněme počítačovými hrami.

Procesoryjsou známy svou solidní efektivitou, což naopak neplatí pro poslední Intely. Jak obrovské to jsou rozdíly, to nám ukázala recenze na serveru TechPowerUp , kde se mezi oběma výrobci ukazují až těžko uvěřitelné rozdíly. Podívali se zde na nový herní procesors 3D V-Cache, která by mu měla pomoci dosáhnout vyššího výkonu zejména ve hrách. Chcete-li vidět detailní data, podívejte se na celou recenzi, my si zde ale vypíchneme několik zajímavých poznatků. Začněme počítačovými hrami.

Podívejme se např. na rozlišení 1920×1080 a 2560×1440 pixelů. Tam byl Ryzen 7 7800X3D nejvýkonnějším procesorem vůbec a překonává i Core i9-13900K (94,4 - 97,2 % výkonu vůči 7800X3D) nebo Core i7-13700K (91,2 - 94,2%). Když se ale podíváme na spotřeby procesorů, Ryzen 7 7800X3D k tomu potřeboval v průměru pouhých 49 W. Připomeňme, že jde o procesor, jehož TDP činí 120 W. V případě Intelu tu máme 107 W u Core i7-13700K a dokonce 143 W u Core i9-13900K. To tedy znamená, že Core i7 si na stejný výkon vezme 2,36krát více energie, Core i9 pak dokonce 3,04krát. Můžeme se na to podívat i jinak a podobnou spotřebu jako 7800X3D má procesor Core i5-12600, a to 51 W. Ten ale ve hrách nabízí 72,1 až 77,2 % výkonu procesoru AMD.

Procesor

Průměrný výkon (1080p a 1440p)

Spotřeba

Poměr výkon/watt

AMD Ryzen 7 7800X3D

100 %

49 W

2,04 %

Intel Core i7-13700K

92,7 %

107 W

0,87 %

Intel Core i9-13900K

95,8 %

143 W

0,67 %

Trochu odlišné výsledky najdeme v souboru 47 aplikací, nicméně i zde je vidět dominance AMD. Tam už 7800X3D zdaleka není nejvýkonnějším procesorem a je zhruba na úrovni Core i7-12700K (100,9 %), o něco výkonnější je pak Core i5-13600K (106,6 %). Pokud se podíváme na výše zmíněné dva procesory Intelu, jde o 122,0 % pro i7-13700K a 136,1 % pro i9-13900K vůči testovanému procesoru od AMD. Jenže zatímco AMD bere 49 W i v tomto případě, srovnatelně výkonný i7-12700K si vezme téměř dvojnásobek, 90 W. O trochu výkonnější i5-13600K už bere více než dvakrát tolik, 105 W. A pak tu máme ještě i7-13700K se 133 W a i9-13900K se 169 W. Jak to pak vypadá, to vidíte v následující tabulce.

Procesor

Průměrný výkon (1080p a 1440p)

Spotřeba

Poměr výkon/watt

AMD Ryzen 7 7800X3D

100 %

49 W

2,04 %

Intel Core i7-12700K 100,9 % 90 W 1,12 % Intel Core i5-13600K 106,6 % 105 W 1,02 % Intel Core i7-13700K

122,0 % 133 W 0,92 % Intel Core i9-13900K

136,1 % 169 W 0,81 %

AMD proti i7-12700K nabídne o 82 % více výkonu na watt, proti nejhoršímu Core i9-13900K je to o 152 % více (tedy 2,5krát tolik výkonu na watt). Nejsou to tak extrémní rozdíly jako u her, pořád je to ale obrovský nepoměr.

Neměli bychom ale zapomenout na to, že Intel dokáže být efektivní v jednovláknové zátěži, pokud jde o procesory s malým počtem jader. V recenzi změřili počet bodů v benchmarku CineBench 1T na watt a Ryzen 7 7800X3D zde dosáhl 106,2 bodů. Levný Core i5-13400F to zvládl dokonce se 154,8 body na watt, nicméně drtivá většina procesorů (jak AMD, tak Intel) je za 7800X3D. Např. Core i5-13600K je na 95,3 bodu (velmi podobně je na tom i Core i7-12700K) a Core i9-13900K se už dostává na 71,5 bodu. Ještě hůře je na tom ale třeba Ryzen 9 7950X3D s 50,8 bodu.