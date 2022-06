AMD Ryzen 7000 má zpočátku zahrnovat modely 7950X, 7900X, 7800X a 7600X

Ryzen 7000 by tak dle leakera měly obsahovat v první várce čtyři modely, a sice 7950X, 7900X, 7800X a 7600X. Právě jejich předchůdci z generace Ryzen 5000 také dorazili na trh jako první, čili výběr to není vůbec překvapivý a ukazuje se, že AMD asi nijak nepozmění svou strategii. To znamená, že asi nebude po vzoru Intelu vypouštět na trh i low-endové modely patřící do nové generace, jejichž úlohu zastanou na trhu starší procesory.