AMD Ryzen 9 5950X: dle SiSoftware o 24 % výkonnější než 3950X

Nové procesory AMD Ryzen řady Vermeer byly nedávno představeny a od uvedení do obchodů nás dělí už jen několik dní. Do té doby nám musí stačit benchmarky. O jeden z dalších se postarali v SiSoftware, kde vzali nový Ryzen 9 5950X, proti němu postavili původní Ryzen 9 3950X, nechyběl ani 10jádrový Intel Core i9-10900K a 14-jádrový Core i9-10940X. V tomto posledním případě jsme tu už měli 4kanálový řadič pamětí.



Taková vysoká propustnost paměti sice Intelu pomohla vyhrát v některých testech, které jsou kriticky závislé na propustnosti (a to mnohdy velmi výrazně, zejména co se týče zpracování obrazu), nicméně celkově to na nové AMD nestačilo. To totiž dle SiSoftware dosáhlo v průměru o 29 % vyšší výkon (dle agregovaného skóre) a dokonce Intel překonalo i v některých testech, kde použil AVX-512. Na 10jádrové Core i9 (maximum standardních desktopů) to stačilo více než dost, tam byl nárůst +122 %. Zajímavé je ale i srovnání s původním Ryzenem 9 3950X, proti kterému byl celkový výkon navýšen o 24 %. To odpovídá zvýšeným taktům i navýšení IPC, které AMD slibovalo. Celý test si můžete přečíst na sisoftware.co.uk