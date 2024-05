AMD Ryzen 9000 spatřen s frekvencí 5,8 GHz a o 19 % vyšším výkonem v ST

Veletrh Computex 2024 je už za dveřmi (začíná 4. června) a předpokládá se, že by se tu mohly objevit nové Ryzeny 9000 "Granite Ridge" s novou architekturou Zen 5. Tyto procesory by podle posledních informací měly přijít jako 6jádrový Ryzen 5 9600X, 8jádrový Ryzen 7 9700X, 12jádrový Ryzen 9 9900X a 16jádrový Ryzen 9 9950X. Více informací o nich bohužel neznáme, vše je stále v rovině předpokladů, ačkoli by měly být představeny už velmi brzy (a na trh by se dle zákulisních informací měly dostat už v červenci). Objevil se nicméně záznam z aplikace CPU-Z, kde byla jedna z verzí se 170W TDP, což bude pravděpodobně znamenat 12 nebo 16jádrovou variantu.



Procesor měl údajně běžet na frekvenci 5,8 GHz, což je o 100 MHz více než nejrychlejší model předchozí generace (Ryzen 9 7950X mohl dosáhnout 5,7 GHz). To máme nárůst o necelá 2 %. Zatímco však 7950X měl v jednovláknovém benchmarku této aplikace výkon okolo 767 bodů, novinka skórovala s 910 body. To znamená velmi slušných 19 % navíc. Pokud si odečteme vyšší takt procesoru, dostává nás to k nárůstu IPC o nějakých 16-17 % v jednovláknových aplikacích. Pochopitelně je potřeba brát na zřetel, že to je výsledek jen jednoho testu a jednoho kusu procesoru, takže na věrohodnější závěry si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Každopádně, obecně se tvrdí, že by IPC nových Ryzenů měla stoupnout alespoň o 10 %.