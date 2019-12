AMD Ryzen Threadripper 3980X: přijde nakonec se 48 jádry?

AMD se dosud oficiálně o procesoru Ryzen Threadripper 3980X vůbec nezmínilo. Procesory Threadripper 3960X a 3970X jsou přitom už na trhu a Threadripper 3990X byl ohlášen na příští rok se 64 jádry. Logicky by tak měl nastoupit i Threadripper 3980X s výbavou mezi 32 a 64 jádry, čili zde se přímo nabízí 48 jader, ale nic takového kupodivu ohlášeno nebylo.

Nyní se ale ze serveru MyDrivers dozvídáme, že tento procesor se objevil v kódu nejnovější verze utility CPU-Z, čili 1.91. Má tak skutečně jít o model vybavený 48 fyzickými jádry a 96 logickými.

To by ovšem nejspíše neznamenalo, že by byl založen "jen" na šesti 7nm čipletech kolem I/O jádra. Lze se spíše připravit na to, že tu bude plný počet osmi čipletů, ovšem každý z nich bude mít aktivováno šest namísto osmi procesorových jader, čili tři na každý CCX. Díky tomu by takový procesor nabídl maximální možný objem paměti L3 cache, čili 256 MB, lépe by se využila propustnost rozhraní IFOP propojujícího čiplety s I/O čipem a také jde o rozprostření zdrojů tepla na větší plochu.

Je ale otázka, proč se AMD o takovém procesoru doposud nezmínilo a pochlubilo se pouze 64jádrovým Threadripperem 3990X. Možné je prostě to, že chtělo strhnout pozornost právě jen na něj.

Otázka je, kdy a s jakou cenou může takový procesor přijít na trh. Dnes tu máme 24jádrový a 32 jádrový model za 1399 a 1999 USD, takže lze uvažovat o cca 4000 za 64jádrový model a 3000 za 48jádrový. To je ale otázka, neboť AMD v této oblasti nemá konkurenci a může si zvolit cenu bez ohledu na ni.

