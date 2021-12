AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 mají nastoupit v březnu

AMD Ryzen Threadripper PRO 5000, pokud přijdou na trh, budou velice opožděny za jinými procesory generace Zen 3. Ta tu s námi sice ještě chvíli vydrží, neboť na ní mají být postaveny nové modely s pamětí V-Cache, ovšem v druhé polovině příštího roku už očekáváme 5nm modely Zen 4, které by tak mohly nastoupit i dříve než po půl roce od vypuštění nových Threadripperů na trh.

Otázka je, zda tyto procesory nakonec nebudou mít také svou V-Cache, čili zda nakonec nepůjde o Threadrippery 6000, čímž by AMD řadu 5000 přeskočilo, ale to bychom se měli dozvědět už brzy, a sice 4. ledna v prezentaci přichystané pro CES 2022. AMD se totiž prý chystá tyto nové procesory představit, ovšem na trh by je dle VideoCardz mělo vyslat až 8. března.

Na druhou stranu, AMD nyní nemá na trhu téměř žádnou konkurenci, pokud jde o x86 HEDT procesory přičemž své 7nm čiplety Zen 3 firma potřebovala především pro jiné produkty. Intel dokázal na trh letos vyslat pouze xeonové Ice Lake a opět by měl zahrozit snad někdy na podzim příštího roku, kdy by se na trh mohly dostat jeho HEDT procesory z generace Sapphire Rapids.

Zdroj přitom píše o tom, že by měly na trh přijít skutečně Threadrippery řady 5000, a to pouze modely PRO, což znamená lepší výbavu včetně 8kanálového kontroleru pro paměti RAM. Jde o modely 5945WX až 5995WX se 12, 16, 24, 32 a 64 jádry, v jejichž případě jinak známe jen 280W TDP. Další podrobnosti se tak zatím nedozvíme a prý je opravdu možné, že půjde o něco lepšího, než je jen obdoba procesorů EPYC generace Zen 3, čili snad to budou 6nm čiplety a možná i V-Cache, takže uvidíme a ani nebudeme překvapeni, pokud budou Threadrippery tentokrát zcela vynechány.

