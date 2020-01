AMD se chystá představit Zen 3, už v pondělí

To se ostatně dalo očekávat, a my se tak skutečně máme na co těšit. Zen 3 totiž nebude jen mírně vylepšený Zen 2, jako byl Zen+ pro původní Zen. Má jít o velice podstatně přepracovanou architekturu, od níž se nyní očekává velice výrazné zvýšení výkonu na takt, a to možná i větší, než jaké předvedl Zen 2 oproti Zen+, což by bylo jednoduše skvělé.

Forest Norrod se také nedávno vyjádřil ve smyslu, že od Zen 3 můžeme očekávat nárůst výkonu plně v souladu s tím, že půjde o novou generaci architektury. Dobře také víme, že AMD nechce následovat Intel v jeho strategii tick-tock (nová architektura střídající se s novým procesem), i když se právě o tom dříve mluvilo, a že prostě bude využívat to, co se zrovna "namane". V případě Zen 3 se tak spojí výrazně vylepšená architektura s vůbec prvním procesem využívajícím EUV, z čehož by nejeden technologický nadšenec mohl začít slintat.

Lisa Su se tak má zaměřit jednak na Ryzen 4000, 4. generaci Threadripperů a také nástupce EPYC Rome, které známe pod kódovým označením Milan. Doufejme jen, že autor těchto informací to má něčím podloženo, neboť taková věc by se dala velice snadno vycucat z prstu. Osobně mírně pochybuji, že by měla přijít řeč zrovna na budoucí Threadrippery, když se na trh ještě nedostaly ani všechny modely aktuální generace, ale uvidíme.

Máme potvrzeno, že Zen 3 budou tvořeny (nejspíše u TSMC) 7nm procesem s EUV (N7+), přičemž druhou možností je společnost Samsung.

Od prezentace Lisy Su se také očekává, že bude zahrnovat i některé produkty, které by se už měly chystat na trh, a to jsou právě i další Threadrippery 3. generace, mobilní Ryzen 4000 a snad také Radeony RX 5600 (XT).

