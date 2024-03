AMD se zlobí, kvůli banu nemůže dodávat procesory firmě Huawei, Intel ale může

Obchodní válka mezi USA a Čínou je nejčastěji zmiňována v souvislosti s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a společností Huawei. Ban na dodávky amerických technologií této společnosti ji takřka zlikvidoval na poli smartphonů, firma se ale nedala a postupně se jí daří posouvat dopředu se i bez nich. Tento ban ale není absolutní a může mít výjimky v podobě licencí. A takovou licenci získala společnost Intel ještě za Trumpa, což se logicky nelíbí konkurenční společnosti AMD, která podobnou licenci nedostala, což považuje za nefér.

Citelné je to i proto, že AMD mělo u Huawei velmi dobrou pozici a v roce 2020 činil jeho tržní podíl v noteboocích čínské společnosti velmi pěkných 47,1 %. Počátkem loňského roku to už bylo jen 9,3 %, zatímco Intel vzrostl na dominantního dodavatele s 90,7% podílem. Proslýchá se, že AMD mělo podat požadavek na odnětí licence pro Intel, neboť dle něho není fér, aby jedna společnost takto byla zvýhodněna na úkor jiné. AMD samo o sobě o licenci zažádalo pod Bidenovou administrativou v roce 2021, ale zatím nemělo dostat žádnou odpověď.

Dle AMD takto společnost utrpěla škody ve výši 512 milionů USD, které mohlo vydělat za procesory dodávané firmě Huawei, a to jde jen o škody na poli procesorů. Abychom si to uvedli do kontextu, AMD mělo za poslední čtvrtletí příjmy 6,17 mld. USD a čistý příjem 667 mil USD dle GAAP, resp. 1,25 mld. USD dle non-GAAP. Předpokládá se však, že Intelu nebude tato licence dále prodloužena.