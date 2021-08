AMD si možná chystá Radeon RX 6900 XTX proti RTX 3090

Radeon RX 6900 XTX by pochopitelně stála na samotném vrcholu své řady, kde zatím sídlí Radeon RX 6900 XT, který už ovšem sám využívá GPU Navi 21 v jeho nejlepší dostupné verzi vybavené 80 jednotkami CU, a tedy 5120 Stream procesory. Je tak zřejmé, že grafické kartě Radeon RX 6900 XTX zbývají už jen pracovní takty, neboť nemůže využít ani širší sběrnici než je 256bitová pro GDDR6 a ani třeba Infinity Cache s vyšší kapacitou.

Může tak jít nakonec o něco podobného jako v případě Radeonů RX 6900 XT s XTXH verzemi čipů Navi 21 , které byly obzvlášť dobře vyrobeny a na vybraných modelech. Otázka ale je, co by RX 6900 XTX měl nabídnout navíc, aby byl lepší nejen ve srovnání s řadovými RX 6900 XT, ale navíc i oproti lepším verzím s Navi 21 XTXH.

Z obrázku se ještě dozvíme, že jde o kartu s 18Gb/s paměťmi, což platí právě i pro odkazovaný Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled , jejž si AMD mělo připravit pouze pro výrobce počítačů a ne pro volný trh. Jenomže tato karta nenese ve svém označení 6900 XTX, to neplatilo zatím pro žádnou.

Pokud jde o výkon 24,93 TFLOPS v FP32, jde o téměř 2 TFLOPS navíc oproti řadovým RX 6900 XT, což znamená i zvýšení taktů až na cca 2,44 GHz (turbo) a to by mělo rovněž víceméně odpovídat vodou chlazené verzi od AMD.

Je tedy možné, že na trh přijdou Radeony RX 6900 XTX s výbavou odpovídající modelu Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled a že se AMD rozhodlo je vyslat na volný trh. Spekulovat také můžeme o tom, že by to už mohly být 6nm verze Navi 21, ovšem s tím zatím opravdu nelze počítat, leda by uniklá prezentace byla velice předčasná a nové 6nm verze na tom byly náhodou velice podobně jako smetánka ze 7nm generace.

A samozřejmě, pokud AMD na trh skutečně vyšle Radeon RX 6900 XTX, trh jimi jistě zavalen nebude, ale zatím se budeme přiklánět spíše k tomu, že nic takového se nechystá, neboť pro takovou kartu už tu v podstatě není prostor z hlediska možných vylepšení.



