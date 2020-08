AMD si patentovalo malá a velká jádra v CPU po vzoru Intelu

Navzdory tomu, v jakých problémech se Intel nyní nachází a jaké úspěchy zažívá AMD, to je stále z dvojice hlavních výrobců procesorů x86 ten jasně slabší, který vždy následoval Intel a jeho rozvoz této architektury. To samozřejmě neznamená, že AMD nepřipravilo v jejím rámci nic vlastního a originálního, ale pokud byl vývoj x86 pod něčí taktovkou, pak ta patřila Intelu.

Dalo se tak čekat, že AMD nebude ani nyní nečinně stát a koukat se na nástup hybridních procesorů x86 kombinujících velká a malá jádra. AMD touto cestou už v podstatě chtělo jít dřív, když si vymyslelo první APU, ale to se ještě čekalo, že integrovaná GPU budou později jako GPGPU běžně využívána aplikacemi v tandemu s CPU, které tak jimi bude akcelerované. Postupem času se ale z APU staly prostě jen slabší procesory s integrovanou grafikou a ne hybridní architektura.

Nový patent firmy AMD mluví konkrétně o “high-feature processor” a “low-feature processor”, jak jsou prostě nazývána výkonnější a slabší jádra. Dále se věnuje očividným věcem a mimo jiné sděluje, že pokud výkonnější jádro není dostatečně zatíženo, vlákno se přesune na slabší jádro. To tak znamená i přesun příslušných dat z cache do cache, ovšem samozřejmě dle diagramu pouze té, která patří výhradně konkrétním CPU jádrům. Lze si tak představit, že to bude v kontextu s dnešními čipy L1 + L2 cache, zatímco data ve sdílené paměti (L3 cache) se přesouvat nemusí. A samozřejmě to bude fungovat i opačně, čili vlákno se v případě maximálního zatížení přesune z malého jádra na velké.

Otázka ale je, jaká bude konkrétní implementace a AMD navrhuje dvě. V první se pro komunikaci mezi CPU využívá jejich sdílená paměť cache a data, k nimž mohou přistupovat oba typy jader a ve druhé se má využít jisté virtuální spojení v rámci cache. Dále by mělo být možné využívat typ jader, která nemusí podporovat ty samé instrukce. Šlo by pochopitelně o slabší jádra a jejich omezenou výbavu, která by v případě, že daný proces bude chtít využít jimi nepodporované vlastnosti, vlákno ihned stopy, uložily celkový stav a ten by pak byl obnoven už na silném jádru.

A nakonec by ani nemuselo jít jen o slabší a silnější CPU jádra, ale o celou nabídku tvořenou i GPU či DSP, a to se v podstatě opět vracíme k původnímu nápadu, který stál za vytvořením čipů označovaný jako APU.

AMD tak zcela jistě uvažuje o hybridních architekturách, ale nevypadá to, že by už mělo mít v ruce něco konkrétního.

