AMD si užívá rekordních finančních výsledků, tržby vzrostly o polovinu

AMD si tak jako firma vyrábějící produkty, které jsou a v posledních měsících byly vysoce nedostatkové, vede z finančního hlediska pochopitelně velice dobře. Pro zákazníky ale naopak není situace vůbec růžová vzhledem k nedostupnosti hardwaru a rostoucím cenám a v tomto ohledu pro nás Lisa Su neměla pozitivní informace.

Nedávno jsme se od NVIDIE a právě i AMD dozvěděli, že nedostatek na trhu přetrvá během prvního letošního čtvrtletí a dalo se tušit, že u toho nezůstaneme. Lisa Su nyní uvedla, že nedostatek se týká především herních produktů včetně konzolí, CPU a GPU, low-endových produktů na PC trhu a už nemluví o tom, že jde o problém týkající se prvního čtvrtletí, ale rovnou celého pololetí (poté očekává, že se projeví další chystané výrobní kapacity). Dle zveřejněných čísel se ostatně procesorů Ryzen 5000 prodalo za minulý kvartál dvakrát tolik v porovnání s nástupcem předchozí generace.

Server Tom's Hardware ale hlásí, že hodnota zboží ve skladech firmy AMD ke konci roku kupodivu vzrostla na 1,4 miliardy z 930 milionů dolarů. Nicméně se dozvídáme, že do toho se počítají i právě vyráběné čipy v různých stádiích produkce, čili to by ukazovalo, že AMD si v TSMC dokázalo zajistit nové kapacity. Ale nyní už k finančním výsledkům: